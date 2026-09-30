Varazze, Riviera del Beigua: il Consorzio parte oltre le aspettative a pochi giorni dalla presentazione

Varazze. Parte bene, a pochi giorni dalla presentazione, il Consorzio della Riviera del Beigua raccogliendo un interesse superiore alle aspettative da parte di imprese, operatori, associazioni e realtà del territorio. Nato per

“unire ciò che oggi è frammentato e trasformare l’outdoor in un’opportunità concreta di sviluppo durante tutto l’anno”. Un primo bilancio da parte degli organizzatori. “Non ci aspettavamo una risposta così forte. In pochi giorni abbiamo ricevuto numerose manifestazioni di interesse. È un segnale che probabilmente mancava uno strumento capace di mettere insieme energie che fino a oggi hanno lavorato spesso separatamente”.

Uno dei primi temi su cui il Consorzio vuole concentrarsi riguarda le ASD e le realtà che da anni si prendono cura del territorio, spesso grazie al lavoro volontario di persone che dedicano tempo alla manutenzione dei percorsi, agli eventi e allo sviluppo delle attività outdoor.

“Non vogliamo sostituirci a loro. – proseguono – Vogliamo dare più forza a ciò che già esiste. Se l’outdoor deve diventare davvero un asset turistico ed economico, non possiamo pensare che la cura del territorio dipenda solo dalla buona volontà di pochi”.

Il Consorzio è senza scopo di lucro e nasce con l’obiettivo di utilizzare le risorse raccolte per sviluppare servizi, promozione, eventi, mobilità e cura del territorio.

“La logica è semplice: se l’outdoor genera valore grazie al territorio, una parte di quel valore deve tornare al territorio”.

Anche la crescita della base associativa sarà centrale. “La quota di adesione è solo il punto di partenza. Più realtà partecipano, maggiore diventa la nostra capacità di sviluppare progetti, dialogare con le istituzioni, coinvolgere sponsor e partner e attrarre nuove risorse. Il prossimo passo sarà trasformare l’interesse raccolto in adesioni e progetti concreti. Sta nascendo qualcosa di più grande di quello che avevamo immaginato. Adesso dobbiamo dimostrare con i fatti che fare squadra può generare più valore per tutti. Da soli promuoviamo le nostre attività. Insieme possiamo costruire una destinazione”.