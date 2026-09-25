Varazze rende omaggio alle leggende della vela: il 27 settembre l’intitolazione di largo “Olimpionici Carattino”

Varazze. Domenica 27 settembre alle ore 11, nella zona del retroporto, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione dell’area calisthenics agli “Olimpionici Carattino”, varazzini che hanno segnato la storia dello sport velico italiano e internazionale. Antonio, Domenico, Giuseppino e Leonardo Carattino, fratelli e cugini, parteciparono alle Olimpiadi di Helsinki 1952, Melbourne 1956 e Città del Messico 1968.

La storia della famiglia Carattino affonda le radici nella tradizione marittima di Varazze. Discendenti da figure storiche come l’ammiraglio Marcantonio Carattino e il costruttore navale Nicola (entrambi del XVII secolo), la dinastia moderna è legata alla figura del nonno Domenico Carattino (nato nel 1847), nostromo oceanico che, dopo aver doppiato più volte Capo Horn, divenne attrezzista presso il cantiere di Pietro Baglietto a Santa Caterina. Da quel legame con i Cantieri Baglietto nacquero generazioni di carpentieri, modellisti e maestri d’ascia. Conosciuti come il “clan dei Carattino”, i giovani della famiglia – cresciuti sulla spiaggia del Solaro tra garzonato e passione per il mare – iniziarono a gareggiare prima sulle imbarcazioni locali “Lupe” e “Argus”, per poi conquistare i più prestigiosi trofei nazionali ed internazionali su classi come Star, 4.50, 5.50, Dragone e Flying Dutchman.

Antonio “Tunitto” Carattino (1923-2024), grande esperto timoniere e tattico, ha partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici: Helsinki 1952 (classe Dragone), Melbourne 1956 (classe 5.5m) e Città del Messico 1968 (classe 5.5m). Nel suo palmarès figurano sei vittorie nella Coppa d’Italia, una Coppa d’Oro a Stoccolma e una Coppa di Francia. È stato insignito di due Stelle di Bronzo CONI al merito sportivo e nominato Presidente Onorario del Varazze Club Nautico.

Domenico “Menitto” Carattino (1920-2014), campione italiano nella classe 5.50 nel 1968, ha preso parte alle Olimpiadi di Città del Messico 1968 ottenendo il 5° posto a bordo del “Twins XIV”. Protagonista anche nella vela d’altura (con due vittorie alla regata della Giraglia), è stato premiato con la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico dal CONI.

Giuseppino “Pino” Carattino (1919-2014) è stato campione italiano nelle classi 4.50 e Flying Dutchman, ha partecipato alle Olimpiadi di Helsinki 1952 ed è stato medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona nel 1955. Per molti anni Presidente del Varazze Club Nautico, Cavaliere della Repubblica e Stella di Bronzo CONI, ha dedicato gran parte della vita all’insegnamento della vela ai giovani.

Leonardo “Leo” Carattino (1916-2004), carpentiere dei cantieri Baglietto e colonna portante della squadra, ha preso parte alle Olimpiadi di Helsinki 1952 ed è stato tecnico della squadra azzurra ai Giochi di Melbourne 1956.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia.