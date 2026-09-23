Varazze, misteriosamente scomparsa la targa dedicata ai gemelli Parodi sul Monte Ermetta

Varazze. “Il canto primaverile del cuculo ora è la vostra voce. Buon vento fra le vette che tanto amavate”. Parole d’affetto e nostalgia. Oggi c’è molta amarezza, invece. Perché la targa sulla quale erano state impresse è misteriosamente scomparsa.

Una ferita per chi ama la montagna e conosce il significato di un luogo dove qualcuno viene ricordato. Una ferita profonda.

Chi è stato a fare sparire la targa in ricordo dei gemelli Parodi? Monte Ermetta, una tappa cui erano legati, come il Beigua. Le frasi per non dimenticarsi di questi scout e delle loro 2870 scalate da Varazze a queste cime. I gemelli Parodi, nei

lunghi anni, sono diventati il simbolo dell’amore per la montagna, per la natura. Enrico ed Emilio. Ai primi di settembre, l’amara scoperta. La targa in ricordo dei “Parodini”, così come li chiamava affettuosamente l’ingegner Carlo Nocelli, padre dello scoutismo varazzino, è scomparsa. In quelle frasi c’era l’affetto di chi li ha amati. Proprio sull’Ermetta, nei posti cui erano legati.

I gemelli Parodi hanno impresso su Varazze un bellissimo ricordo. Benefattori, oltre che persone con la passione per la montagna e per Varazze. Nel loro ricordo e con affetto era stata posizionata la targa, scomparsa da qualche giorno. È rimasta al suo posto, invece quella sul Monte Beigua, sempre in memoria dei due fratelli, tanto cari alla città.