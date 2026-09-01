Varazze, Castagnabuona celebra la Natività di Maria al santuario

Varazze. La comunità di Castagnabuona si appresta a vivere le celebrazioni mariane nell’antico santuario dedicato alla Madonna della Croce, sulla collina sopra la frazione varazzina, a cui molte persone sono legate. Il programma organizzato dalla locale Confraternita di San Rocco e Nostra Signora della Croce si aprirà sabato 5 settembre alle ore 20:30 con la fiaccolata che dall’Oratorio San Rocco raggiungerà il santuario con preghiere e canti sul tema della cura del Creato. Lungo il cammino è prevista anche una piccola attività dedicata ai bambini.

Domenica 6 settembre al santuario alle 9 la messa, alle 17 la recita del rosario, a seguire la visita guidata a cura di Guido Pizzorno e al termine merenda con focaccette e bevande. Martedì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, sono in programma alle 16:30 la “Via Matris Crucis”, percorrendo il “Ciappin”, l’antico sentiero che conduce al santuario, e alle 17 la messa.

Domenica 13 settembre alle 9 ancora la liturgia. Nel pomeriggio alle 17 circa i campanari dell’Associazione Campanari Liguri suoneranno le campane a festa. Alle 19 la cena con polenta: ogni partecipante potrà portare pietanze da condividere. Alle 20:30 sul piazzale antistante il santuario “Racconti sotto le stelle” a cura di Giuan Martini e Antonella Ratto.

Domenica 20 settembre alle 9 la celebrazione eucaristica e a mezzogiorno il pranzo insieme alle persone anziane della frazione e della parrocchia. Ancora domenica 27 settembre alle 9 la messa. Per tutto il mese di settembre la funzione liturgica festiva sarà celebrata la domenica al Santuario Nostra Signora della Croce invece che in oratorio. Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail sanroccocastagnabuona@gmail.com.