Varazze, al via la gara per la costruzione dell’impianto polisportivo del Salice

Varazze. È stata pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione del primo lotto di un nuovo impianto polisportivo in località Salice a Varazze. I lavori prevedono la costruzione di una nuova pista di pattinaggio con l’impianto di illuminazione e gli spogliatoi e di un’area parcheggio.

“Con l’avvio della procedura per l’individuazione della ditta esecutrice compiamo un passo decisivo verso la realizzazione di questo impianto – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici –. È un momento importante perché un’opera sulla quale abbiamo lavorato e assunto un impegno preciso entra finalmente nella sua fase concreta di realizzazione. L’amministrazione ha mantenuto fede all’impegno preso nei confronti dello sport cittadino e, soprattutto, dei nostri ragazzi. Abbiamo scelto di investire negli impianti sportivi perché crediamo che offrire strutture adeguate significhi creare opportunità, sostenere le nostre società sportive e permettere ai giovani di praticare sport in spazi moderni e qualificati”.

Il progetto complessivo del nuovo polo sportivo ha un valore di 2.870.000 euro ed è articolato in tre lotti funzionali. L’avviso di manifestazione di interesse riguarda il primo lotto, del valore di 1.200.000 euro.

Grazie al bando “Sport Missione Comune 2024”, il Comune di Varazze ha ottenuto per questo intervento un finanziamento dall’Istituto per il Credito Sportivo di 1.200.000 euro a tasso zero, quindi senza interessi a carico dell’Ente.

Gli interventi del primo lotto prevedono innanzitutto opere geotecniche e di regimazione delle acque. Verrà quindi realizzata una pista con pavimentazione specifica per roller skating, con un alto grado di scorrevolezza, per poter praticare in sicurezza il pattinaggio corsa. Verranno utilizzate speciali resine sintetiche che consentono l’uso anche a superficie umida, non richiedono manutenzione e hanno un’ottima resistenza all’usura, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. La pista ad anello, lunga 200 metri e illuminata da otto torri faro, sarà realizzata secondo il modello “World Skate” e omologabile per competizioni nazionali e internazionali. Verranno riqualificate le gradinate già esistenti per consentire al pubblico di assistere alle manifestazioni e saranno installati dei moduli prefabbricati per spogliatoi e servizi.

“Quello che nascerà al Salice sarà molto più di un impianto per Varazze – prosegue il sindaco –. La nostra volontà è creare un polo importante per il pattinaggio, capace di diventare un punto di riferimento anche a livello regionale. La posizione di Varazze, facilmente raggiungibile da diverse parti della Liguria, rappresenta in questo senso un elemento di grande valore. È un investimento che potrà consentire a tanti pattinatori di avvicinarsi e continuare a praticare questo bellissimo sport, che negli anni ha dato alla nostra città tante soddisfazioni e importanti risultati. L’individuazione della ditta esecutrice dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Questo significa che l’inizio dei lavori è sempre più vicino e che possiamo finalmente vedere concretamente avvicinarsi la realizzazione di un’opera sulla quale abbiamo creduto e investito”.

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire al Comune di Varazze entro le ore 9 di venerdì 2 ottobre 2026.