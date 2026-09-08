Valbormida, “Dalla formazione al lavoro: competenze digitali per l’artigianato”: iscrizioni fino al 30 settembre

Altare. Formare nuove professionalità in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e, allo stesso tempo, creare concrete opportunità di inserimento lavorativo per le persone del territorio. È questo l’obiettivo del progetto “Dalla formazione al lavoro: competenze digitali per l’artigianato”, promosso dal Consorzio Valbormida Formazione, in partenariato con i Comuni di Altare e Murialdo, L’Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia di Savona e Umana S.p.a., nell’ambito dell’Avviso pubblico RiGenerazioni del Programma Regionale FSE+ Liguria 2021-2027.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di qualifica professionale per Tecnico CAD, interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Programma Regionale FSE+ Liguria 2021-2027.

Sono 12 i posti disponibili. Il percorso è rivolto a persone disoccupate, inoccupate o inattive, maggiorenni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso all’Università.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2026 e le domande possono essere presentate presso il Consorzio Valbormida Formazione, piazza 1° Maggio 4 ad Altare, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Il percorso avrà una durata complessiva di 600 ore, con 190 ore di formazione teorica, 230 ore di attività pratica e laboratoriale e 180 ore di stage presso aziende del territorio. Al termine, previo superamento dell’esame, sarà conseguita la qualifica professionale di Tecnico CAD – Disegnatori tecnici.

È inoltre previsto un tirocinio extracurricolare di sei mesi full-time con relativa indennità, rivolto ai 12 partecipanti, presso imprese del territorio, con particolare riferimento alle realtà artigiane operanti nei settori del legno, vetro, arredo su misura, serramenti e oggettistica.

Una risposta concreta alle esigenze del territorio

La scelta di investire sulla figura del Tecnico CAD nasce dalla necessità di rafforzare in Val Bormida le competenze digitali applicate ai processi produttivi. Il CAD costituisce infatti uno strumento trasversale utilizzato in numerosi ambiti, dalla manifattura all’edilizia, dalla meccanica all’arredamento, fino agli studi tecnici e alla progettazione.

“Il valore di questo progetto sta nel collegamento diretto tra formazione e lavoro – sottolinea Alberto Isetta, direttore di Valbormida Formazione –. Non vogliamo limitarci a fornire competenze teoriche, ma offrire ai partecipanti la possibilità di sperimentarle concretamente nei laboratori e successivamente nelle aziende. Per un territorio come la Val Bormida significa investire contemporaneamente sulle persone e sulla competitività delle nostre imprese, creando professionalità che possono rispondere a esigenze occupazionali reali.”

Per il Comune di Altare, il progetto rappresenta un’importante opportunità di valorizzazione del territorio e delle sue attività produttive.

“Investire sulla formazione significa investire sul futuro della Val Bormida – dichiara il sindaco di Altare Roberto Briano –. Creare percorsi che mettano in relazione persone, competenze e imprese significa offrire nuove possibilità occupazionali e, nello stesso tempo, sostenere le attività economiche locali nei loro processi di innovazione. È particolarmente importante farlo nei territori interni, dove la formazione può diventare uno strumento concreto per mantenere e sviluppare professionalità e opportunità di lavoro.”

Anche il Comune di Murialdo evidenzia la valenza territoriale dell’iniziativa.

“Un progetto di questo tipo ha un significato che va oltre il singolo percorso formativo – afferma il sindaco di Murialdo Michele Franco – Per i territori interni è fondamentale creare occasioni che consentano alle persone di acquisire competenze spendibili e alle imprese di trovare professionalità adeguate alle nuove esigenze. Mettere in rete Comuni, formazione, imprese e mondo del lavoro significa rafforzare l’intero sistema economico e sociale della Val Bormida.”

Per informazioni, per ricevere la scheda informativa e la domanda di iscrizione è possibile contattare il Consorzio Valbormida Formazione al numero 019 5144020 o all’indirizzo info@valbormidaformazione.it.

“Dalla formazione al lavoro: competenze digitali per l’artigianato” è realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico RiGenerazioni – Programma Regionale FSE+ Liguria 2021-2027 ed è cofinanziato dall’Unione Europea.