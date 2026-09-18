Vado, puoi salvarti in Serie C ma servono calma e sangue freddo

Le prime cinque partite hanno raccontato che il Vado può lottare per salvarsi in Serie C. Una mission difficile ma non impossible. A patto che si impari a perdere.

La gestione delle sconfitte sarà cruciale per mantenere la barra dritta. Il club deve mettere in conto che arriveranno parecchie battute d’arresto e che non è possibile ogni volta aprire dei “casi” o cambiare tecnico ogni quattro partite. Il rischio è di perdere, rispetto alle altre squadre, quei vantaggi derivanti dal lavoro sul lungo termine. L’importante è rimanere nella linea di galleggiamento e provare a evitare eventuali playout. Mettendoli però già in conto, per arrivarci vivendoli non come una sconfitta ma come un’opportunità.

A Vado gli allenatori stanno come d’autunno sugli alberi le foglie e la scorsa stagione Giorgio Roselli era stato mandato via da primo in classifica. Non stupisce quindi l’esonero di mister Matteo Pastorino. Quattro punti in quattro partite, di cui una contro la Reggiana seconda della classe, non erano un cattivo bottino. Ma la società ha ravvisato pecche dal punto di vista della produzione offensiva. “Dobbiamo calciare in porta”, le urla del presidente Franco Tarabotto nel cooling break contro il Campobasso.

L’esonero non è comunque una scelta completamente ingiustificata. Se è vero che i rossoblù sono in linea con gli obiettivi, è altresì verità il fatto che avrebbero dovuto ottenere di più da queste gare. Lo 0 a 0 contro la Pianese è arrivato giocando un tempo in superiorità numerica. Stessa cosa contro il Campobasso praticamente, con il rigore sbagliato da Vita nel recupero che non ha evitato la sconfitta per 1-0. Una squadra quindi che può mangiarsi le mani per le occasioni perse. Anche contro un Livorno non irresistibile in difesa, il Vado è passato dal vantaggio 2-1 alla sconfitta 3-2 alla prima con Annoni in panchina. Solo nel finale ha alzato la testa per cercare il 3 a 3 al termine di una ripresa giocata con poca personalità.

Si diceva di un obiettivo alla portata. Lo si può evincere, oltre che dall’andamento delle gare, anche guardando ai risultati delle altre partite. Alla prima giornata, i rossoblù hanno battuto un’Atalanta capace poi di vincere tre delle seguenti quattro gare. Ha giocato alla pari contro il Campobasso che è a quota 7 punti e messo in difficoltà la Pianese, penultima della classe ma in grado di fermare sul 2 a 2 il Grosseto. Anche a Livorno la squadra ha perso di misura contro una formazione che parte con ambizioni diverse.

Si preannuncia dunque un campionato molto equilibrato con tante partite in cui i rossoblù partono magari sfavoriti ma in gare comunque da tripla. Ecco perché l’equilibrio, la coerenza delle scelte e una guida tecnica supportata dalla società potrebbero diventare un dettaglio che potrebbe fare la differenza, in positivo o in negativo.

Serie C Girone B: la classifica dopo cinque giornate

Spezia 13, Reggiana 11, Ravenna 11, Livorno 10, Grosseto 9, Torres 9, Atalanta U23 9, Guidonia Montecelio 8, Forlì 8, Gubbio 7, Campobasso 7, Perugia 7, Pineto 6, Pescara 5, Latina 5, Vado 4, Ostiamare 3, Pianese 2, Sambenedettese 1, Vis Pesaro 1.

La 6^ giornata