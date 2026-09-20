VADO 0-1 PESCARA (6′ Letizia)

75′ Esce Vita, entra Cernigoi. Si tratta di un ex, quattro anni fa ha giocato per il Pescara.

72′ Tentativo di Valzania dal limite, blocca Bellocci. Il Pescara è in totale controllo del match, ma si rimane solo sullo 0-1.

71′ Cross di Donati, Ferraris colpisce di testa senza inquadrare la porta.

68′ Pausa al Sivori, è il momento del cooling break.

63′ Il Pescara gioca una card FVS chiedendo un fallo di mano di Saltarelli in area di rigore. Il tocco sembra esserci, ma il difensore rossoblù era in corsa e con la mano dietro la schiena. A nostro giudizio sembra troppo poco per un rigore e anche l’arbitro è di questo avviso: niente rigore.

61′ Bella iniziativa del Vado che si conclude con un destro a effetto di Vita, para Saio. Riparte il Pescara e Hergheligiu ferma il contropiede prendendosi il cartellino.

59′ Vado in difficoltà, Annoni apporta modifiche: Hergheligiu per De Rinaldis, Saiani per Carlini e Dellepiane per Ghezzi.

56′ Clamorosa opportunità per il Pescara. Letizia tira da lontano, la conclusione diventa un assist per Parigi che colpisce a pochi passi dalla porta ma trova il palo.

55′ Discesa di D’Ausilio sulla corsia di sinistra, cross basso insidioso con la deviazione di Saltarelli che rischia persino l’autorete.

54′ E ora invece Parigi prende l’ammonizione. Trattenuta vistosa ai danni di Lionetti e cartellino giallo.

52′ Letizia mette il pallone in mezzo, girata di Parigi con il mancino che si spegne in out.

50′ Ci prova il neoentrato Lionetti con un destro dalla distanza, pallone sul fondo.

47′ Subito pericoloso il Pescara con l’inserimento di Ferraris in area di rigore, Bellocci dice di no e para il tiro dell’attaccante biancazzurro.

Si riprende con un cambio: Lionetti al posto di Hamlili. Il Vado passa così al 3-4-2-1.

Secondo tempo

45+1′ Finisce il primo tempo di Vado-Pescara, decide Letizia.

45′ Cross di Carlini dalla sinistra, Ghezzi colpisce di testa ma il tiro è troppo debole. Il Pescara poi capovolge il fronte offensivo e conquista un corner.

42′ Secondo ammonito per il Vado: dopo Piana, giallo anche per Hamlili.

39′ Si rifà vedere il Vado. Cross di Di Munno, c’è una deviazione: calcio d’angolo.

37′ Destro potente di Valzania dal limite dell’area, conclusione sul fondo.

35′ Super Bellocci! Lancio in profondità di Valzania, Vitali prende il tempo alla difesa rossoblù ma Bellocci in uscita si oppone all’attaccante del Pescara e concede il corner.

34′ Cross di Carlini, allontana la difesa del Pescara. Riceve Piana dai trenta metri, fa comunque partire la conclusione che però termina alta.

30′ Occasione enorme per il Pescara. Sardo conduce, entra in area e scivolando arriva al tiro. Bellocci non è perfetto ma riesce comunque a deviare, poi Carlini salva il Vado e allontana.

28′ Fa parecchio caldo al Sivori, è il momento del cooling break.

25′ Situazione interessante per il Vado. Prima il cross di Di Munno su cui però non arriva nessun attaccante, poi raccoglie Carlini dall’altra parte e rimette in mezzo. Vita colpisce di testa, blocca Saio.

21′ Vitali riconquista palla e prova a scappar via, Piana lo ferma e viene ammonito.

20′ Tiro di Sardo da lontanissimo, nessun problema per Bellocci che vede scivolare sul fondo il pallone.

17′ Calcia De Rinaldis, colpita in pieno la barriera. Il Vado però tenta di rimanere in zona offensiva.

16′ Fallo su Di Munno nei pressi del limite dell’area. Punizione interessante per il Vado.

12′ Primo timido squillo del Vado. Sinistro debole di Ghezzi dal limite, deviazione di un difensore e nessun problema per Saio che blocca facilmente.

10′ Vado in difficoltà. Il Pescara crea e riaggredisce subito una volta perso il pallone. I rossoblù – oggi in completo nero – non riescono a superare la metà campo.

8′ Punizione per il Pescara. Calcia D’Ausilio, pallone abbondantemente sopra la traversa.

6′ Letizia trasforma dal dischetto. Si tuffa alla sua destra Bellocci, il tiro però è centrale. 0-1 al Sivori.

5′ Calcio di rigore per il Pescara. Tocco di mano di Lazzarini su un colpo di testa avversario. Braccio largo, la decisione sembra corretta.

3′ Avvio di partita senza scossoni. Il Vado ricerca la palla lunga verso Ferro e Vita, ma il Pescara è organizzato.

Rispettato il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Ora si comincia, il primo possesso è del Vado

Primo tempo

Squadre in campo, tra poco si parte.

Vado – Pescara, le formazioni

Due modifiche per Annoni. Prosegue l’alternanza tra i portieri nonostante l’ottima prestazione di Sala contro il Livorno: oggi gioca Bellocci. Indisponibile Malanca, c’è Lazzarini.

Vado (3-5-2): Bellocci; Lazzarini, Piana, Saltarelli; Ghezzi, De Rinaldis, Di Munno, Hamlili, Carlini; Ferro, Vita. A disposizione: Calvani, Sala, Dellepiane, Lischetti, Simonetta, Gulinelli, Candiano, Hergheligiu, Saiani, Bruno, Agostino, Cernigoi, Rosa, Lionetti. Allenatore: Paolo Annoni.

Un attaccante in più per il Pescara, che passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con l’inserimento di Ferraris alle spalle di Parigi. Occhi soprattutto su due ex Serie A, il terzino sinistro Letizia e il centrocampista Valzania.

Pescara Saio; Donati, Capellini, Pellacani, Letizia; Valzania, Sardo; Vitali, Ferraris, D’Ausilio; Parigi. A disposizione: Bonassi, Fiorillo, Eletu, Meazzi, Graziani, Inglese, Milan, Erradi, D’Errico, Motta, Nardini, Morazzini. Allenatore: Antonio Buscè.

Vado – Pescara, l’avvicinamento

È il giorno di una delle sfide di maggior prestigio per il Vado. I rossoblù ricevono al “Sivori” il Pescara. Oltre al peso storico, la formazione abruzzese vanta in rosa giocatori di grande esperienza e un passato in Serie A (Letizia, Valzania e Inglese su tutti). Insomma, la squadra di Buscè è tra le favorite del campionato, probabilmente dietro solo a Reggiana e Spezia. Eppure la partenza non è stata straordinaria: 5 punti in 5 partite, vinta solo la prima giornata.

Pane per i denti di Annoni? Il tecnico rossoblù vuole la prima vittoria sulla panchina del Vado dopo l’esonero shock di Pastorino. La partita è senza dubbio prestigiosa ma anche complicata, almeno sulla carta. Il Vado dovrà dimostrare di aver imparato le lezioni di queste prime giornate: sfruttare gli episodi e mantenere l’equilibrio, come abbiamo analizzato in settimana.