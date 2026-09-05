Vado, Pastorino presenta la trasferta contro la Reggiana: “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato”

Il Vado riparte dal KO di La Spezia. Una sconfitta pesante nel risultato, meno per quanto riguarda la prestazione. Il 3-0 del Picco ha comunque fornito indicazioni positive ai rossoblù che hanno tenuto il punteggio in parità per circa un’ora. Ora si riparte con lo sguardo volto al campionato, dove il Vado fa parte del gruppone di testa a 4 punti. Alla prima giornata la vittoria per 2-0 sull’Atalanta Under 23, alla seconda il pari contro la Pianese per 0-0. I rossoblù sono l’unica squadra – insieme al Pineto – che non ha ancora subito gol. Domani la sfida alla Reggiana per mantenere l’imbattibilità.

Il profilo della Reggiana

Il primo vero appuntamento sulla carta proibitivo arriva domani. Alle 18 il Vado affronterà in trasferta la Reggiana – cronaca su IVG Sport e diretta televisiva su Sky Sport. Il pronostico non lascia spazio a interpretazioni. La squadra di Attilio Tesser è nettamente favorita, essendo anche tra le principali candidate alla vittoria del campionato. Come lo Spezia, la Reggiana è retrocessa dalla Serie B e vuole prontamente tornare al secondo gradino del calcio italiano. Una retrocessa contro una neopromossa, una sfida complicatissima.

La Reggiana ha nel proprio undici titolare – schierato con il 4-3-1-2 – calciatori ex Serie A, come Tripaldelli e Portanova. In attacco, occhi puntati sul croato Leon Sipos, a segno nella vittoria per 2-1 contro il Gubbio e nelle ultime due stagioni in doppia cifra, sempre in Serie C. Gli emiliani peraltro sono anche più riposati, non avendo giocato in Coppa Italia questa settimana dopo l’eliminazione per mano del Livorno nel turno precedente. In classifica, anche i Granata hanno 4 punti: oltre alla vittoria contro il Gubbio, alla prima giornata era arrivato un pari con il Ravenna.

Le parole di mister Pastorino

Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù ai canali del club: “Il gruppo ha fatto una buona settimana di lavoro; siamo soddisfatti della prestazione messa in campo mercoledì a La Spezia, nonostante un po’ di rammarico per il passivo finale esagerato, a mio giudizio. Abbiamo preparato la sfida di domenica al meglio, consapevoli di affrontare una delle squadre più forti del campionato: servirà essere compatti e attenti in fase difensiva, ma allo stesso tempo coraggiosi e convinti quando avremo la possibilità di giocare a calcio”.

Sui rientranti e sugli assenti: “Bruno e Hamlili, pur non avendo i novanta minuti delle gambe, potranno darci una mano a gara in corso. Rientreranno tra i convocati Saiani e Lazzarini dopo i piccoli acciacchi avuti in settimana. Gli unici indisponibili per domenica sono Di Munno e Malanca, i quali torneranno comunque ad allenarsi da martedì”.

La minaccia rappresentata dalla Reggiana: “Ci aspetta un match tosto e impegnativo, la Reggiana è una squadra che si presenta da sola. Insieme allo Spezia, la compagine di Tesser è la principale candidata alla vittoria del campionato. Giocheremo in un altro palcoscenico importante, di fronte a una tifoseria calorosa. Proveremo a fare la nostra partita, cercando di mettere in campo quanto preparato in questi giorni”.