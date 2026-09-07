Vado, Pastorino commenta la sconfitta: “Presi tre gol brutti. Di buono porto soprattutto la reazione”

Un KO agrodolce per il Vado. Asprissimo per il risultato, gradevole per la prestazione. I rossoblù perdono 3-1 contro la Reggiana subendo tutti e tre i gol nel primo quarto d’ora. Non basta poi il gol di Carlini per riaprire la partita. Ma il Vado ancora una volta dà la sensazione di tenere bene il campo e poter stare nella categoria. È dello stesso avviso mister Matteo Pastorino – intervenuto ieri sera in conferenza stampa – che è contrariato per i gol subiti ma contento della prestazione.

Commenta il tecnico: “La Reggiana è partita bene, ma noi abbiamo preso tre gol veramente brutti. Probabilmente abbiamo anche pagato lo scotto dello stadio, avevamo quattro ragazzi giovani in campo. Ci può stare, ma dobbiamo crescere velocemente. Poi la reazione è stata giusta e la squadra ha fatto un buon primo tempo. All’intervallo ho chiesto ai ragazzi di stare in partita. Abbiamo avuto un paio di occasioni ma anche la Reggiana. Detto ciò, siamo un gruppo che deve crescere. Questa è esperienza che entra ma dobbiamo velocizzare l’apprendimento“.

Il Vado ha già un’identità riconoscibile. Afferma dunque Pastorino: “Credo che ogni squadra debba avere un’identità di gioco. Mettermi dietro e aspettare gli avversari non fa parte del mio modo di vedere il calcio. Secondo me alla lunga la nostra mentalità porterà a dei risultati. Abbiamo cambiato tanto in estate ma anche nell’ultimo periodo”.

Sulla Reggiana e su quanto di positivo c’è da portare via da questa partita, il mister rossoblù afferma: “Credo che la Reggiana sia sicuramente una delle favorite, è una squadra ben organizzata e che sa quello che vuole. Forse non ha l’aggressività dello Spezia. Quelle in ogni caso sono le due favorite. Riguardo a noi, mi porto di buono la reazione caratteriale perché di mostra che questo gruppo ha cuore e la testa giusta. E poi mi porto anche il modo in cui abbiamo tenuto il campo. Il rammarico è non aver fatto il 3-2 nel secondo tempo”.

Infine, un commento sui cambi di modulo. Partenza con il 3-4-2-1, passaggio al 3-5-2 e poi al 3-4-1-2. Conclude quindi Pastorino: “Siamo passati al 3-5-2 perché volevamo rimanere in partita. Poi quando è entrato Candiano ci siamo messi con il 3-4-1-2. La squadra nel complesso ha fatto una buona partita. Dobbiamo lavorare sulle situazioni dei gol presi, perché soprattutto i primi due sono stati brutti“.