Vado, nuovo colpo di scena: esonerato mister Matteo Pastorino

Vado Ligure. Anche in Serie C, il Vado cambia allenatore: è ufficialmente finita con mister Matteo Pastorino, che è stato esonerato in serata.

“La società Vado F.C. 1913 comunica di aver sollevato Matteo Pastorino dall’incarico di allenatore della prima squadra. La Società comunica inoltre che l’incarico di allenatore sarà affidato a Paolo Annoni, già presente in qualità di vice nello staff attuale. Al tecnico Matteo Pastorino vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto finora”.

Tra coppa e inizio campionato sembravano esserci dei segnali incoraggianti riguardo al lavoro dell’ex mister del Ligorna con la squadra rossoblù. Poi qualche inciampo, dove quello con il Campobasso in casa ha rappresentato la sua ultima partita in rossoblù. Al presidente Tarabotto non era piaciuta particolarmente la prova contro i molisani per poi avere un confronto finale insieme a giocatori e staff.

Nella giornata di oggi, poche ore fa, erano state pubblicate le dichiarazioni di Pastorino in vista della sfida di domani contro il Livorno. Spicca un passaggio su tutti: “In molti si dimenticano che siamo una neopromossa“.

Come c’è scritto sulla nota, domani in panchina andrà il vice Paolo Annoni. Da capire come si muoverà il club per il futuro. Una cosa ormai è certa: quella che poteva sembrare un’avventura congiunta nell’arco della storica annata nel ritorno nei professionisti è già tramontata.

E con questo sono quattro le stagioni consecutive dove il Vado cambia l’allenatore iniziale. La prima con Mancini, la seconda con De Lucia, la terza con Roselli e adesso è il turno in Pastorino (ma in Serie C).