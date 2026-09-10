Vado Ligure, un’estate tra sport, eventi e partecipazione: “Continueremo su questa strada”

Vado Ligure. Con la conclusione degli eventi di agosto si chiude una parte importante dell’estate 2026 di Vado Ligure. Un’estate intensa e molto partecipata, caratterizzata da un calendario ricco di appuntamenti turistici, culturali, sportivi e di intrattenimento, insieme a iniziative di carattere inclusivo e solidale.

A tracciare un bilancio della stagione è il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi, che sottolinea la partecipazione registrata durante i mesi estivi e il ruolo degli eventi nel promuovere il territorio: “La grande partecipazione che abbiamo registrato – commenta – rappresenta per noi un risultato significativo. Dietro ogni manifestazione non c’è soltanto un momento di svago: c’è la volontà di creare occasioni di incontro e socialità, portare persone a Vado Ligure, far conoscere la nostra città e generare ricadute positive per il suo tessuto sociale, economico e commerciale”.

A chiudere idealmente questa prima fase della stagione è stato il Campionato Italiano di pattinaggio corsa, che ha portato a Vado Ligure oltre 500 atleti in rappresentanza di 105 società. Un appuntamento di rilevanza nazionale che ha visto anche un risultato di rilievo per la società di casa, la Roller Sports Vado Ligure, settima classificata nella graduatoria a squadre.

“Vedere la nostra nuova pista diventare, già dalle sue prime gare, teatro di un Campionato Italiano è motivo di particolare orgoglio e conferma la bontà della scelta compiuta dall’amministrazione – sottolinea il sindaco – Quell’impianto è stato fortemente voluto e rappresenta un investimento del Comune di oltre un milione di euro. Non abbiamo realizzato semplicemente una struttura sportiva: abbiamo investito in un luogo capace di offrire nuove opportunità ai nostri giovani e alle associazioni, di promuovere lo sport e i valori che esso rappresenta e, allo stesso tempo, di ospitare manifestazioni di livello nazionale in grado di richiamare atleti, famiglie e società da tutta Italia”.

Secondo l’amministrazione, la stessa logica ha guidato la programmazione degli eventi estivi e il sostegno alle iniziative considerate di maggiore rilievo: “Portare persone a Vado significa far conoscere il nostro territorio, creare movimento nelle nostre vie, nelle piazze e nei luoghi riqualificati della città, sostenere il commercio, la ristorazione e la ricettività e costruire nuove opportunità per tutto il territorio”.

Il sindaco rivolge quindi un ringraziamento agli assessori Angelo Lestinge e Mirella Oliveri, che hanno seguito la programmazione estiva, e alle realtà che hanno contribuito alla realizzazione degli appuntamenti: associazioni, società sportive, CIV, volontari e organizzatori. “La qualità e la riuscita di un calendario così ricco – afferma – sono il risultato di un grande lavoro collettivo e di una comunità che ha voglia di partecipare e di vivere la propria città”.

“Un ringraziamento anche agli uffici comunali e ai dipendenti del Comune, impegnati non soltanto nell’organizzazione e nel supporto alle iniziative, ma anche nella gestione di opere pubbliche, riqualificazioni, manutenzioni e interventi legati alla sicurezza del territorio. Dietro ciò che i cittadini vedono c’è un lavoro quotidiano, spesso meno visibile, indispensabile per consentire alla città di funzionare e all’Amministrazione di portare avanti i propri obiettivi – evidenzia il sindaco – A loro va il mio ringraziamento per l’impegno, la professionalità e il senso di responsabilità con cui stanno accompagnando una fase particolarmente intensa di trasformazione della nostra città”.

Per il Comune, infatti, la programmazione degli eventi si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo e trasformazione del territorio. “Vado Ligure sta vivendo una fase di grande trasformazione e la nostra sfida è accompagnarla con una visione complessiva della città – spiega Gilardi – Parallelamente allo sviluppo logistico e industriale, stiamo portando avanti riqualificazioni e investimenti per rendere Vado sempre più bella, vivibile e attrattiva. L’obiettivo è far crescere in maniera parallela sviluppo economico, qualità urbana, commercio, ricettività, sport, cultura e attività outdoor. E gli eventi sono parte di questa visione: sono occasioni per stare insieme e rafforzare il senso di comunità, ma sono anche strumenti attraverso i quali una città costruisce la propria identità, si fa conoscere, attrae persone e crea economia e opportunità. Continueremo su questa strada”.

Proprio per questo la programmazione non si fermerà con la fine dell’estate. Nei prossimi mesi sono previste nuove iniziative, mentre il Comune ha già iniziato a lavorare agli appuntamenti del periodo natalizio. “L’obiettivo è costruire appuntamenti capaci di attrarre persone e sostenere le attività del territorio, ma anche di essere realmente inclusivi e vicini alla nostra comunità. Vogliamo che il Natale sia un momento vissuto da tutta Vado Ligure, con una particolare attenzione anche alle persone più fragili e alle fasce più deboli, perché una città cresce davvero quando riesce a coniugare attrattività e sviluppo con attenzione, solidarietà e inclusione”.

“L’estate 2026 ci ha confermato che Vado Ligure ha voglia di vivere i propri spazi, di crescere e di aprirsi a chi arriva da fuori. Il nostro impegno è continuare a creare le condizioni perché tutto questo accada sempre di più, non soltanto durante l’estate, ma durante tutto l’anno” conclude Gilardi.