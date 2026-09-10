Vado Ligure, il 14 settembre apre la nuova scuola “Peterlin” di via Sabazia

Vado Ligure. Lunedì 14 settembre aprirà ufficialmente le porte la nuova scuola secondaria di primo grado “Peterlin” di via Sabazia. Un traguardo importante per l’amministrazione comunale e per tutta la comunità vadese, che potrà contare su un edificio moderno, sicuro e funzionale, progettato per rispondere alle esigenze degli studenti e del personale scolastico.

L’opera è stata realizzata in larga parte grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni sul patrimonio scolastico cittadino. Il nuovo plesso dispone di spazi didattici moderni e funzionali e di una palestra, che potrà rappresentare un valore aggiunto non soltanto per la scuola ma anche per l’intera comunità.

“La priorità era permettere ai ragazzi e al corpo docente di entrare nella nuova scuola il 14 settembre e iniziare regolarmente il nuovo anno scolastico – dichiara il sindaco Fabio Gilardi – È stato necessario uno sforzo importante, con un lavoro intenso proseguito anche durante il periodo estivo”.

L’amministrazione sottolinea il lavoro di squadra che ha accompagnato le diverse fasi dell’intervento, ringraziando il Settore Lavori Pubblici, la Direzione Lavori, gli uffici comunali e i tecnici impegnati nel progetto, insieme alle maestranze che hanno lavorato alla realizzazione della nuova sede. Un ringraziamento viene rivolto anche alla Dirigente scolastica, al corpo docente e al personale della scuola, con cui l’amministrazione si è confrontata per organizzare il trasferimento e l’avvio delle attività nella nuova sede, così come alla giunta comunale per l’impegno e il contributo garantiti nelle diverse fasi dell’operazione.

Nelle prossime settimane proseguiranno alcune lavorazioni di finitura che non interferiranno con il regolare svolgimento delle lezioni. Una volta concluse, l’amministrazione definirà insieme alla Dirigente scolastica le modalità per organizzare l’inaugurazione ufficiale della nuova Peterlin, che sarà aperta alla cittadinanza.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla viabilità di via Sabazia. Nelle ore di ingresso e uscita degli studenti sarà temporaneamente istituito il senso unico in direzione Savona, con il presidio della Polizia Municipale, per garantire la sicurezza degli studenti e una corretta gestione della circolazione. “Si tratta di una soluzione transitoria – spiegano dal Comune – in attesa della risoluzione nelle prossime settimane delle interferenze con le opere ferroviarie e della conseguente completa riapertura di via Sabazia”.

È intanto fruibile il collegamento pedonale attraverso il sottopasso ferroviario, utilizzando le scale. Il completamento delle rampe, necessario per garantire la piena accessibilità anche alle persone con disabilità, è previsto nelle prossime settimane.

L’amministrazione seguirà con particolare attenzione le prime settimane di attività nella nuova sede. Insieme alla Polizia Municipale e ai tecnici comunali saranno monitorati l’avvio delle lezioni e, più in generale, il funzionamento della viabilità e dei servizi nel quartiere, così da poter intervenire qualora emergessero esigenze o necessità di miglioramento.

L’apertura della nuova scuola rappresenta infatti una novità non soltanto per studenti e personale scolastico, ma anche per i residenti e per l’intero quartiere. Sarà quindi necessario un primo periodo di assestamento, durante il quale potranno essere valutati e perfezionati alcuni aspetti organizzativi.

“Vogliamo affrontare questa fase con la massima disponibilità al confronto – sottolinea il sindaco – Il dialogo con la comunità scolastica, il corpo docente, le famiglie, i residenti e i cittadini sarà fondamentale. È un contesto nuovo per tutti e vogliamo accompagnare questo cambiamento con ascolto, condivisione e disponibilità a introdurre gli accorgimenti che si renderanno utili”.

La nuova Peterlin si inserisce in un progetto più ampio di trasformazione e riqualificazione del quartiere di via Sabazia. Accanto alla scuola dell’infanzia e alla nuova scuola media è infatti in fase di ultimazione anche il nuovo asilo nido. Prosegue inoltre l’iter per la progettazione del nuovo parcheggio multipiano nell’area dell’ex bocciofila, opera già finanziata e considerata prioritaria dall’amministrazione comunale. La struttura è destinata a migliorare l’accessibilità e la dotazione di parcheggi a servizio del polo scolastico e dell’intero quartiere.

“Non stiamo semplicemente aprendo una nuova scuola – conclude il sindaco – Stiamo progressivamente ridisegnando un intero quartiere, creando un luogo più sicuro e un vero polo dedicato alla formazione e alla crescita dei nostri giovani. È un percorso importante di riqualificazione urbana, che significa investire nei servizi, nelle nuove generazioni e, più in generale, nella qualità della vita dell’intera comunità”.