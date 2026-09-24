Vado Ligure, dal 28 settembre al via la pulizia del torrente Segno e dei rii

Vado Ligure. Prenderanno il via lunedì 28 settembre gli interventi di pulizia e manutenzione del torrente Segno e dei rii del territorio di Vado Ligure, nell’ambito del programma approvato dalla giunta comunale lo scorso agosto.

Un intervento importante per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 100 mila euro, destinati alla manutenzione del torrente Segno, del tratto vadese del torrente Quiliano e dei corsi d’acqua minori.

L’avvio dei lavori si inserisce nelle attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico portate avanti dal Comune, attraverso una programmazione che punta sulla manutenzione costante degli alvei e sul monitoraggio delle situazioni maggiormente sensibili.

Gli interventi prevedono il taglio e il contenimento della vegetazione infestante, la rimozione dei canneti nei tratti interessati, l’eliminazione delle piante secche o che possono costituire un ostacolo al regolare deflusso delle acque e la raccolta di eventuali rifiuti presenti negli alvei, nel rispetto della vegetazione stabile e di interesse ambientale.

Particolare attenzione sarà riservata al torrente Segno e ai rii minori che vi confluiscono, con interventi programmati sulla base delle diverse condizioni di criticità: annualmente nei punti che richiedono maggiore attenzione e con cadenza biennale negli altri tratti.

“Con l’avvio dei lavori – commenta il sindaco Fabio Gilardi – diamo attuazione concreta a un investimento significativo: si tratta di risorse importanti per il bilancio comunale, ma la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico richiede continuità, programmazione e risorse, attraverso un’attenzione costante alle caratteristiche e alle necessità del territorio”.

“La pulizia del Segno e dei rii – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Falco – si inserisce in una strategia più complessiva che affianca manutenzione, prevenzione e opere di messa in sicurezza. Questi interventi hanno l’obiettivo di ridurre le condizioni di rischio e migliorare la capacità del territorio di affrontare eventi meteorologici intensi”.