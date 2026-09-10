Vado Ligure, apre il nuovo sottopassaggio pedonale: prima connessione tra centro, via Italia e via Sabazia

Vado Ligure. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, sarà aperto alla cittadinanza il nuovo sottopassaggio pedonale realizzato nell’ambito dell’importante intervento infrastrutturale di connessione e riqualificazione dell’area ferroviaria.

L’apertura sarà inizialmente parziale: cittadini e utilizzatori potranno attraversare il sottopassaggio utilizzando le scale di via Maestri del Lavoro e via Sabazia e l’accesso diretto a piano strada da via Cadorna. Proseguiranno invece le lavorazioni per il completamento delle rampe destinate alle persone con mobilità ridotta, la cui ultimazione è prevista entro il mese di ottobre.

Fino al completamento dell’intervento sarà mantenuta la possibilità di transito attraverso il passaggio a livello, così da garantire il collegamento anche alle persone con disabilità e a chi non può utilizzare le scale. Una soluzione temporanea necessaria per assicurare l’accessibilità durante questa fase transitoria, in attesa della piena fruibilità del nuovo sottopassaggio.

Gli interventi rientrano nel più ampio programma di ammodernamento infrastrutturale realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), con un investimento complessivo di oltre 96 milioni di euro. Il programma comprende, oltre alla soppressione del passaggio a livello di via Sabazia e alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale, il potenziamento del parco ferroviario di Vado Ligure e la realizzazione di un binario da 750 metri destinato alla sosta dei treni merci.

Un insieme di opere strategiche che punta a rafforzare le connessioni infrastrutturali del territorio e la sua integrazione con il sistema logistico nazionale ed europeo.

In questo quadro, il nuovo sottopassaggio rappresenta un intervento particolarmente importante per la città. Frutto di un percorso lungo e complesso, consente di creare una nuova connessione pedonale tra il centro cittadino, via Italia e via Sabazia, superando la barriera rappresentata dalla linea ferroviaria e migliorando i collegamenti tra le diverse parti della città.

Il completamento dell’opera consentirà inoltre di aumentare i livelli di sicurezza stradale e ferroviaria, grazie a una più razionale organizzazione dei flussi e degli attraversamenti.

Particolare rilevanza assume anche il collegamento con le nuove scuole di via Sabazia, che saranno più facilmente raggiungibili a piedi sia dal centro cittadino sia dal quartiere situato a monte della ferrovia.

L’apertura al pubblico rappresenta quindi un ulteriore passo avanti nel percorso di completamento dell’intervento e restituisce alla città una prima parte fruibile di un’infrastruttura destinata a svolgere un ruolo importante per la mobilità pedonale e per una migliore connessione tra i quartieri.

“L’amministrazione comunale – commenta il sindaco Fabio Gilardi – continuerà a seguire le lavorazioni ancora in corso da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), con l’obiettivo di arrivare nelle prossime settimane al completamento delle rampe e alla piena fruibilità dell’intera opera”.