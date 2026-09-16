Vado, Franco Tarabotto sull’esonero di Pastorino: “Se il presidente chiede una cosa l’allenatore la deve fare”

Vado Ligure. Il presidente Franco Tarabotto ha commentato la scelta di esonerare mister Matteo Pastorino, comunicata ieri sera tramite una nota societaria.

“Era un rapporto che continuava a non essere sereno e quindi, senza mettere in dubbio le capacità, perché non metto in dubbio quello, ho deciso di cambiare allenatore – ha dichiarato il presidente rossoblù-. Dalla prima partita che abbiamo vinto contro l’Atalanta si è incominciato a rovinare qualcosa. Non ho nessun problema, non ho niente da impuntare, però se il presidente chiede una cosa, secondo me l’allenatore la deve fare, basta che non gli chieda delle cose assurde”.

“Oggi come oggi sono finalmente una persona serena. Per quanto riguarda l’allenatore ci penseremo”, ha risposto Tarabotto alla domanda sull’individuazione di una prossima guida tecnica. Ma per il presidente è da tenere in considerazione anche la figura di Paolo Annoni, il vice allenatore che oggi ha preso in mano la squadra: “Sarà una scelta di Annoni e una scelta congiunta. Se a me piace e a lui piace stare lì, abbiamo risolto il problema. Se abbiamo idee diverse, nessun problema e cercheremo un altro allenatore”.

Poi chiarisce: “Annoni prende la squadra e ha carta bianca. Io non dirò ad Annoni la formazione da mettere in campo. Sottolineo: Annoni ha carta bianca per fare quello che vuole”.