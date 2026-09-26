Vado, comincia con un pari il percorso di Giancarlo Riolfo: “Risultato giusto, ma il nostro goal era regolare”

Sassari. La settima giornata di campionato ha visto il Vado scendere in campo a Sassari sotto la guida di Giancarlo Riolfo, chiamato a condurre i rossoblù da pochi giorni dopo l’esonero di Pastorino e la breve parentesi del suo secondo Annoni.

Con la Torres è finita a reti inviolate. Il Vado ha fatto la sua gara, creando anche buone occasioni. “È un buon inizio; i punti per il nostro obiettivo sono la cosa più importante – afferma il mister -. Per noi è un punto molto utile per cominciare un ciclo e cercare di raggranellare i punti che ci servono per la salvezza”

Riolfo, nella sua lunga esperienza da tecnico, in passato ha guidato anche i rossoblù sardi. “Ritornare qua a Sassari, per quel breve periodo che ho vissuto qua, dove sono stato benissimo, mi ha dato forti emozioni – dichiara -. La cosa prevalente però era il Vado, cercare di portare alcuni concetti nei tre giorni di allenamento che abbiamo fatto e devo dire che i ragazzi ci hanno provato“.

“Abbiamo iniziato con un buon approccio i primi 15/20 minuti, poi abbiamo sofferto un po’ il ritorno della Torres per un calo nostro dato dalla mancanza di abitudine a fare determinate cose – analizza Riolfo -. Il secondo tempo è iniziato più blando, poi ci sono stati gli episodi legati al FVS. Il dubbio riguardo al goal annullato rimane ancora: a me sembra regolare. Spiace perché era un episodio molto positivo in un momento della partita che spostava gli equilibri dalla nostra parte. Dall’altra parte è stato compensato dal rigore, che non c’era: l’arbitro ha applicato il regolamento. Poi le forze sono venute meno da ambo le parti e si rischiava di trovare il gol solamente a seguito di un episodio. Alla fine penso che il risultato sia giusto. La Torres, è normale, ci ha provato un po’ di più, il nostro portiere è stato molto bravo”.

Riolfo ha vissuto la partita con grande intensità. “Devo cercare in tutte le maniere di trasmettere quello che ho dentro, la volontà a questi ragazzi giovani, che sono di una generazione un po’ diversa dalla mia – conferma -. Nel cercare di richiamare, sfogare e mantenere un livello di attenzione che è necessario con una Torres che ha qualità e individualità importanti. Il dispendio energetico c’è stato ma si ritorna con la soddisfazione di aver portato a casa un punto cercato. Ma a prescindere dal risultato cercavo una risposta di volontà, determinazione e spirito per mettere le basi a quello che è il nostro percorso”.