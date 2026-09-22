Vado, Giancarlo Riolfo in pole: il tecnico tornerebbe ad allenare una savonese dopo 10 anni

Vado Ligure. La situazione attorno alla panchina del Vado si sta delineando sempre di più. Già nel corso della giornata di ieri i contatti andati in porto con mister Giancarlo Riolfo lo hanno messo in una buona posizione. E infatti, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere proprio lui il nuovo allenatore rossoblù. Da attendere comunicazioni ufficiali che potrebbero arrivare a stretto giro. Il suo nome, come raccontato ieri, sarebbe tra quelli più graditi al presidente Tarabotto.

Per Riolfo si tratterebbe di un ritorno su una panchina della provincia di Savona a distanza di diversi anni. La sua prima esperienza al Savona risale infatti alla stagione 2006/07, quando guidò gli Striscioni in Serie D fino al secondo posto e ai playoff. Il tecnico tornò poi alla guida dei biancoblù nel marzo 2015 in Lega Pro, subentrando ad Antonio Aloisi, e rimase sulla panchina savonese fino al marzo 2016.

Poi il via alla sua carriera in panchina tra Sanremese, Vis Pesaro, Torres, Carpi, Pistoiese, Fermana, United Riccione e Imperia. La scorsa stagione con gli imperiesi è stato protagonista di un vero e proprio miracolo dove, con una situazione societaria incerta da inizio anno, è riuscito a portare la squadra alla salvezza diretta senza troppi patemi d’animo. Quest’estate l’esonero improvviso con la nuova gestione, ma ora “Rio” potrebbe tornare subito in pista.

Resta da attendere l’ufficialità, ma tutti gli indizi sembrano portare verso il suo approdo in rossoblù che lo farebbe ritornare nei professionisti.