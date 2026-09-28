“Vado… al Cuore”, raccolti 3 mila euro per i defibrillatori da donare alla Croce Rossa

Vado Ligure. Tremila euro sono stati raccolti nel corso dell’iniziativa “Vado… al Cuore” destinati alla Croce Rossa per l’acquisto di due defibrillatori. Un progetto sostenuto dal Comune, Confcommercio Savona e dal Civ.

Esauriti tutti i “pacchetti del cuore” contenenti prodotti tipici, preparati appositamente, grazie anche alla generosità della azienda Tenuta Maffone.

Esprime la sua soddisfazione il presidente di Ente Fiera Daniele Ziliani che ha curato l’ideazione e l’organizzazione dell’iniziativa: “L’impegno delle attività e di tutte le parti chiamate a collaborare è stato grande. Plauso all’Amministrazione Comunale che ha creduto in questo progetto. E’ la dimostrazione che agendo in sinergia si possono ottenere risultati considerevoli”.

Soddisfatto anche Angelo Lestinge, assessore al Commercio del Comune di Vado: “Un doveroso ringraziamento va ai commercianti vadesi che hanno dimostrato il loro attaccamento alla comunità contribuendo concretamente a un progetto di grande valore. Grazie alla generosità di tutti, saranno acquistati due defibrillatori da donare alla Croce Rossa Italiana, strumenti preziosi che verranno posizionati sul territorio a disposizione della nostra comunità. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e creduto in questa iniziativa. Insieme dimostriamo ancora una volta quanto sia grande il cuore di Vado Ligure”.

Nel corso della festa finale dell’iniziativa grande é stata l’affluenza di bambini e famiglie che hanno partecipato alla Caccia al Tesoro organizzata dal CEAS. Gustosa la dimostrazione di come si fa il pesto tenuta dallo chef Giorgio Baracco di “Sapori di Liguria” insieme alla merenda a base di focaccia offerta dalle panetterie Antonelli, Cassaglia e La Fornarina. Non é mancato poi l’interesse per le dimostrazioni sui dispositivi di sicurezza e primo soccorso promossi dai volontari della Croce Rossa Italiana. Importante anche la presenza di Radio Jasper e “Capriole sulle nuvole” che hanno saputo coinvolgere quanti hanno aderito alla manifestazione.