Università, ecco la squadra del nuovo rettore Uccelli: “L’ateneo recuperi il senso di appartenenza”

Liguria. Felpa di Unige per tutti per affermare, anche dal punto di vista dell’immagine, lo spirito di appartenenza all’ateneo. “Che ultimamente si è un po’ perso, e invece vogliamo essere ostentatamente di Unige“. Il nuovo rettore dell’Università di Genova, Antonio Uccelli, ha presentato la sua nuova squadra di prorettrici e prorettori.

Tante donne, quanti uomini. Il nuovo corso partirà a novembre, alla scadenza del mandato di Federico Delfino. Riunioni una volta alla settimana. “Per scherzare le chiameremo consigli dei ministri – dice Uccelli – ma vogliamo che gli incontri siano frequenti perché il lavoro sarà serrato”. Gli incarichi avranno durata per l’intero rettorato fino al 31 ottobre 2032.

Tre figure confermate rispetto alla vecchia governance – Emanuela Sasso, sfidante di Uccelli alla corsa al rettorato e che sarà anche prorettrice vicaria, Fabrizio Benente e Adriana Del Borghi – mentre gli altri nomi e cognomi sono in parte new entry in parte promozioni da ruoli con deleghe.

La squadra del rettore Uccelli al completo

Due le principali novità. Il prorettorato alla Gestione del personale e al benessere organizzativo, con l’economista Lara Penco a tenerne le briglie. Mentre Valentina Di Gregorio si occuperà alle relazioni con il territorio e la comunità studentesca: “L’obiettivo è fare sì che il territorio diventi davvero una sede in cui l’università è parte integrante e gli studenti sono cittadini. Temi che tanto hanno fatto discutere in campagna elettorale – dice Uccelli – come housing, studentati, mobilità, spazi, non si devono spegnere, l’ho detto a Bucci e Salis”.

“La nuova squadra nasce dalla volontà di valorizzare quanto di positivo è stato costruito negli ultimi anni e, allo stesso tempo, imprimere una nuova organizzazione al lavoro della governance, attraverso una più forte condivisione della visione strategica, delle decisioni e degli obiettivi dell’ateneo”, continua il neo-rettore.

Tra i nomi “notevoli” quello di Gerolamo Taccogna, avvocato e giurista, attuale presidente di Filse: sarà pro rettore agli Affari Legali. Piuttosto significativa anche la presenza di Sergio Martinoia, ordinario di Bioingegneria al Dibris e da tempo vicino a Uccelli nel progetto nazionale sulle neuroscienze Mnesys. Il rettore Antonio Uccelli, che è neurologo ed è stato direttore scientifico del San Martino, terrà per sé la delega alla Sanità.

Le prorettrici e i prorettori Unige

Emanuela Sasso – Prorettrice vicaria con delega alla programmazione strategica e al bilancio

Dipartimento di matematica – DIMA

Docente di Probabilità e statistica matematica

(già Prorettrice alla programmazione)

Fabrizio Benente – Prorettore alla terza missione e impatto sociale

Dipartimento di antichità, filosofia e storia – DAFIST

Docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale

(già Prorettore alla terza missione)

Anna Bottasso – Prorettrice all’internazionalizzazione

Dipartimento di economia

Docente di Politica economica

Adriana Del Borghi – Prorettrice sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica

Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale – DICCA

Docente di Ingegneria sanitaria-ambientale

(già Prorettrice alla sostenibilità)

Valentina Di Gregorio – Prorettrice alle relazioni con il territorio e con la comunità studentesca

Dipartimento di giurisprudenza

Docente di Diritto privato

Daniele Marrè – Prorettore all’innovazione digitale e semplificazione

Dipartimento di fisica – DIFI

Docente di Fisica sperimentale della materia e applicazioni

(già Delegato per l’assicurazione della qualità di Ateneo)

Sergio Martinoia – Prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico

Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS

Docente di Bioingegneria

Lara Penco – Prorettrice alla gestione del personale e al benessere organizzativo

Dipartimento di economia

Docente di Economia e gestione delle imprese

Ilaria Queirolo – Prorettrice alla didattica servizi agli studenti e diritto allo studio

Dipartimento di scienze politiche e internazionali – DiSPI

Docente di Diritto internazionale

Valter Scelsi – Prorettore al patrimonio architettonico e all’edilizia

Dipartimento architettura e design – DAD

Docente di Composizione architettonica e urbana

(già Delegato per il polo territoriale “Valletta Puggia” – Campus di Valletta Puggia e per il polo territoriale Facility Management “Valletta Puggia”)

Gerolamo Taccogna – Prorettore agli affari giuridici

Dipartimento di giurisprudenza

Docente di Diritto amministrativo e pubblico

La nuova organizzazione prevede un lavoro coordinato tra le diverse deleghe, attraverso incontri periodici della squadra rettorale e momenti costanti di confronto sulla programmazione e sull’attuazione delle linee strategiche dell’ateneo. Saranno nominati anche ulteriori delegati interni ai vari dipartimenti.