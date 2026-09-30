  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Governance

Università, ecco la squadra del nuovo rettore Uccelli: “L’ateneo recuperi il senso di appartenenza”

Tante donne quanti uomini, Emanuela Sasso sarà la vicaria. Tra le novità la delega ai rapporti con città e studenti e quella al benessere del personale

squadra rettore uccelli

Liguria. Felpa di Unige per tutti per affermare, anche dal punto di vista dell’immagine, lo spirito di appartenenza all’ateneo. “Che ultimamente si è un po’ perso, e invece vogliamo essere ostentatamente di Unige“. Il nuovo rettore dell’Università di Genova, Antonio Uccelli, ha presentato la sua nuova squadra di prorettrici e prorettori.

Tante donne, quanti uomini. Il nuovo corso partirà a novembre, alla scadenza del mandato di Federico Delfino. Riunioni una volta alla settimana. “Per scherzare le chiameremo consigli dei ministri – dice Uccelli – ma vogliamo che gli incontri siano frequenti perché il lavoro sarà serrato”. Gli incarichi avranno durata per l’intero rettorato fino al 31 ottobre 2032.

Tre figure confermate rispetto alla vecchia governance – Emanuela Sasso, sfidante di Uccelli alla corsa al rettorato e che sarà anche prorettrice vicaria, Fabrizio Benente e Adriana Del Borghi – mentre gli altri nomi e cognomi sono in parte new entry in parte promozioni da ruoli con deleghe.

squadra rettore uccelli
La squadra del rettore Uccelli al completo

Due le principali novità. Il prorettorato alla Gestione del personale e al benessere organizzativo, con l’economista Lara Penco a tenerne le briglie. Mentre Valentina Di Gregorio si occuperà alle relazioni con il territorio e la comunità studentesca: “L’obiettivo è fare sì che il territorio diventi davvero una sede in cui l’università è parte integrante e gli studenti sono cittadini. Temi che tanto hanno fatto discutere in campagna elettorale – dice Uccelli – come housing, studentati, mobilità, spazi, non si devono spegnere, l’ho detto a Bucci e Salis”.

“La nuova squadra nasce dalla volontà di valorizzare quanto di positivo è stato costruito negli ultimi anni e, allo stesso tempo, imprimere una nuova organizzazione al lavoro della governance, attraverso una più forte condivisione della visione strategica, delle decisioni e degli obiettivi dell’ateneo”, continua il neo-rettore.

Tra i nomi “notevoli” quello di Gerolamo Taccogna, avvocato e giurista, attuale presidente di Filse: sarà pro rettore agli Affari Legali. Piuttosto significativa anche la presenza di Sergio Martinoia, ordinario di Bioingegneria al Dibris e da tempo vicino a Uccelli nel progetto nazionale sulle neuroscienze Mnesys. Il rettore Antonio Uccelli, che è neurologo ed è stato direttore scientifico del San Martino, terrà per sé la delega alla Sanità.

Le prorettrici e i prorettori Unige

Emanuela Sasso – Prorettrice vicaria con delega alla programmazione strategica e al bilancio
Dipartimento di matematica – DIMA
Docente di Probabilità e statistica matematica
(già Prorettrice alla programmazione)

Fabrizio Benente – Prorettore alla terza missione e impatto sociale
Dipartimento di antichità, filosofia e storia – DAFIST
Docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale
(già Prorettore alla terza missione)

Anna Bottasso – Prorettrice all’internazionalizzazione
Dipartimento di economia
Docente di Politica economica

Adriana Del Borghi – Prorettrice sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale – DICCA
Docente di Ingegneria sanitaria-ambientale
(già Prorettrice alla sostenibilità)

Valentina Di Gregorio – Prorettrice alle relazioni con il territorio e con la comunità studentesca
Dipartimento di giurisprudenza
Docente di Diritto privato

Daniele Marrè – Prorettore all’innovazione digitale e semplificazione
Dipartimento di fisica – DIFI
Docente di Fisica sperimentale della materia e applicazioni
(già Delegato per l’assicurazione della qualità di Ateneo)

Sergio Martinoia – Prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS
Docente di Bioingegneria

Lara Penco – Prorettrice alla gestione del personale e al benessere organizzativo
Dipartimento di economia
Docente di Economia e gestione delle imprese

Ilaria Queirolo – Prorettrice alla didattica servizi agli studenti e diritto allo studio
Dipartimento di scienze politiche e internazionali – DiSPI
Docente di Diritto internazionale

Valter Scelsi – Prorettore al patrimonio architettonico e all’edilizia
Dipartimento architettura e design – DAD
Docente di Composizione architettonica e urbana
(già Delegato per il polo territoriale “Valletta Puggia” – Campus di Valletta Puggia e per il polo territoriale Facility Management “Valletta Puggia”)

Gerolamo Taccogna – Prorettore agli affari giuridici
Dipartimento di giurisprudenza
Docente di Diritto amministrativo e pubblico

La nuova organizzazione prevede un lavoro coordinato tra le diverse deleghe, attraverso incontri periodici della squadra rettorale e momenti costanti di confronto sulla programmazione e sull’attuazione delle linee strategiche dell’ateneo. Saranno nominati anche ulteriori  delegati interni ai vari dipartimenti.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.