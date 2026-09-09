UniSavona, il 15 settembre inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027

Savona. Martedì 15 settembre alle ore 16, nella Sala della Sibilla presso la Fortezza del Priamàr, Auser Savona insieme all’Amministrazione Comunale presenta i corsi dell‘Anno Accademico 2026-27 di UniSavona – Università per tutti, il quarto curato dalla Associazione di Volontariato. Novantasei docenti, oltre agli esperti che intervengono su invito dei docenti stessi, daranno vita a novantatré corsi nell’ambito di sedici aree tematiche. Una proposta ricca, costruita dai docenti rodati che ogni anno sanno rinnovarsi sulla base dell’esperienza maturata e del percorso condiviso con i corsisti.

L’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro: “costruire percorsi culturali che si consolidino nel tempo e si nutrano di quello che la città è in grado di offrire e di rigenerare, sono per me la soddisfazione più grande di questi anni di amministrazione della città. UniSavona, è una delle progettualità che più mi inorgoglisce, per la sua forza propositiva, per la varietà di interessi che è riuscita ad attrarre, per quel che ha significato riaccenderla, dopo anni di chiusura. La ricostruzione di percorsi interrotti da tempo non è mai scontata nel risultato ed aver affidato il servizio ad Auser è stato vincente, perché lo spirito nell’affrontare una bella sfido ci ha spint”o a giocarcela insieme.

“La risposta della Città, – prosegue l’Assessore Negro – è stata sbalorditiva: nell’edizione passata più di 900 iscritti con una novantina di docenti volontari, segno che quello che si è costruito insieme era ciò che Savona aspettava, perché i progetti che funzionano davvero sono quelli che rispondono ad una necessità reale. Il piacere di informarsi divertendosi, la bellezza dello stare insieme e di condividere i saperi, magari costruiti in una vita intera, sono la semplice ma potentissima, ricetta del successo. Ci aspetta dunque un anno intenso, pieno di novità e di amicizie tutte da consolidare, sotto al segno della cultura e dello stare insieme. Buon anno accademico a tutti!”

Si realizza un potenziamento dell’ambito scientifico; vengono integrati i laboratori per rispondere alle richieste di manualità e saper fare; cresce ancora l’offerta di corsi nell’ambito Benessere, nell’area Musicale e nella Storia contemporanea; la Letteratura gotica ci accompagna con “sei passi nel noir”; debutta il corso “incontriamo la Costituzione”: l’ambito Filosofia indagherà la questione di Dio tra letteratura e teologia; nell’area delle Lingue viene inserito l’arabo e sperimentato un corso dal taglio artistico in lingua spagnola. Novità ci saranno anche nella gestione delle iscrizioni per le quali Auser ha messo a punto un programma personalizzato che recupererà tutti i dati anagrafici dello scorso anno, abbreviando i tempi e limitando gli errori.

Le iscrizioni si svolgeranno dal 22 al 30 settembre presso il Palazzo della Provincia. Vengono proposti anche tre strumenti per aiutare gli iscritti ad orientarsi fra le numerose proposte: il semaforo dei corsi che segnala le incompatibilità orarie evitando scelte che vanno poi corrette per l’impossibilità di frequentarli, e due tabelle riassuntive per scegliere i corsi in base ad esigenze particolari: solo in determinati giorni o solo in alcune fasce orarie.

Molte istituzioni, associazioni ed enti del territorio hanno confermato la disponibilità delle numerose sedi necessarie per ospitare la grande varietà di appuntamenti.