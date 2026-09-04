Una giornata di sport, spettacolo e comunità per il Memorial Giacomo Briano

Bragno. Si è conclusa con grande partecipazione la nuova edizione del Memorial Giacomo Briano, che il 29 agosto ha richiamato a Bragno centinaia di partecipanti tra sportivi, famiglie e visitatori, riunendo sport, divertimento, creatività e momenti dedicati alla comunità.

Un ringraziamento particolare va a tutti i giocatori che hanno preso parte al torneo di Beach Volley e al torneo di Calcio Balilla, contribuendo con entusiasmo e spirito sportivo alla riuscita della giornata.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio è stato anche lo spettacolo del Mago Taz, che ha coinvolto e divertito grandi e piccoli.

Tra i momenti più significativi della giornata anche l’inaugurazione di tre nuove opere del Bragno Museum, realizzate nell’ambito del progetto sviluppato insieme all’I.I.S.S. Federico Patetta di Cairo Montenotte.

«Dopo gli atti di vandalismo che avevano interessato alcune opere del Bragno Museum, ci sembrava importante provare a trasformare quanto accaduto in un’occasione di sensibilizzazione, coinvolgendo proprio i più giovani», spiega il presidente del Memorial Giacomo Briano, Edoardo Briano. «Quando il Patetta ci ha proposto di collaborare abbiamo quindi detto subito di sì. Crediamo che avvicinare i ragazzi al progetto e far comprendere loro il significato delle opere e dello spazio pubblico sia uno dei modi migliori per creare maggiore attenzione e rispetto verso ciò che appartiene a tutta la comunità».

Il percorso è iniziato con una visita degli studenti al Bragno Museum, accompagnati dal direttore artistico Alessandro Carnevale, che ha guidato i ragazzi alla scoperta delle opere già presenti, raccontando la nascita del museo e le motivazioni che stanno alla base del progetto.

Tornati a scuola, gli studenti hanno poi lavorato in classe alla propria proposta: ciascuno di loro ha ideato e presentato un’opera che, secondo la propria visione, avrebbe potuto trovare spazio all’interno del Bragno Museum e, più nello specifico, sul vecchio forno all’ingresso del paese.

Le proposte sono state successivamente presentate davanti a una giuria composta dal Sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini e da alcuni abitanti di Bragno, chiamati a valutare i lavori e a scegliere il progetto vincitore.

Al termine delle votazioni è stata proclamata un’opera vincitrice, ma il Memorial ha deciso di valorizzare l’intero percorso installando tutte e tre le opere finaliste.

Le nuove installazioni sono state inaugurate il 29 agosto alla presenza degli studenti, dei rappresentanti della scuola, della giuria e della comunità di Bragno, diventando ufficialmente parte del percorso del Bragno Museum.

«Alla fine ci sembrava giusto dare spazio a tutti e tre i lavori», conclude Briano. «Al di là della votazione, la parte più importante era il percorso fatto dai ragazzi: conoscere il museo, comprenderne il senso, immaginare qualcosa per Bragno e poi vederlo realmente installato sul territorio».

Il Memorial Giacomo Briano ringrazia quindi la dirigenza scolastica, i docenti e gli studenti dell’I.I.S.S. Federico Patetta per la partecipazione e il lavoro svolto, insieme a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione e all’installazione delle opere.

Un grazie va infine ai volontari, ai collaboratori, alle associazioni e a tutte le persone che hanno partecipato alla giornata, contribuendo ancora una volta a trasformare il Memorial in un’occasione di incontro, sport e partecipazione per Bragno e per tutto il territorio.