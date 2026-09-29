Un supermercato al posto dell’ex oleificio Roveraro? Canepa: “Nessun progetto presentato, valuteremo ogni aspetto con grande attenzione”

Borghetto Santo Spirito. Un grande supermercato al posto dell’ex oleificio Roveraro, con un progetto già presentato in comune e già approvato dall’amministrazione Canepa. E’ questa la voce che, da qualche giorno, circola per le strade di Borghetto Santo Spirito.

Una voce che, come confermato dallo stesso sindaco Giancarlo Canepa, corrisponde “solo parzialmente” a verità e rispetto alla quale il primo cittadino ha ritenuto doveroso e necessario fare qualche precisazione: “In passato, per molti anni, l’oleificio è stato un’eccellenza del paese, che ha dato da lavorare a molte persone di Borghetto e dei comuni vicini. Poi è arrivata la decadenza, che si protrae ormai da tanti anni. Per capire quanti, basti pensare che il primo progetto di riqualificazione risale addirittura a 42 anni fa. In questi anni in tanti hanno provato a risolvere questo problema, ma finora nessuno ci è riuscito”.

E venendo poi ai rumors, Canepa sottolinea: “In questi giorni, in paese sono circolate voci secondo le quali sarebbe già stata decisa e approvata la realizzazione di un grande supermercato e lo spostamento degli attuali volumi dell’immobile in una zona del primo entroterra del paese”.

Canepa ha ricordato: “Nel nuovo Piano Urbanistico Comunale (già approvato, ma andato incontro ad alcune vicissitudini che richiederanno una sua riapprovazione) abbiamo proposto una soluzione di equilibrio e ciò la realizzazione, nell’area dell’ex oleificio, di due edifici residenziali e di un grande parco pubblico di quasi 4 mila metri quadri. Ci sembrava che questa ipotesi garantissi i diritti della proprietà dell’ex oleificio e restituisse al paese, sottoforma di aree verdi, un’area da anni caratterizzata da un oggettivo degrado”.

Nel frattempo è emersa un’altra questione: “Regione Liguria ha commissionato un aggiornamento del Piano di bacino che impedisce la costruzione di edifici di edilizia residenziale e di un parco in quell’area. La proprietà ha fatto quindi ragionamenti diversi e ha avanzato una proposta che andrebbe a risolvere il problema di degrado ma potrebbe avere implicazioni e ripercussioni sulle piccole realtà economiche della città”.

Insomma, la costruzione di un centro per la grande distribuzione. Ipotesi verso la quale, come sottolinea il sindaco Canepa, il Comune non ha ancora assunto decisioni: “Il Comune non può impedire ad un privato di presentare una proposta. Questa in particolare ci è stata sottoposta solo in maniera informale e non è ancora stata depositata in Comune. Probabilmente arriverà. E allora l’amministrazione valuterà questa ipotesi con la consueta serietà, così come fatto in passato. Valuteremo pro e contro e ne parleremo anche pubblicamente: si tratta di qualcosa che riguarda il futuro di Borghetto e quindi è giusto condividerlo con la cittadinanza, che finora ha subito il degrado e quindi ha il diritto di dire la sua”.

Insomma, ad oggi è “tutto prematuro. Nessuna decisione definitiva è stata assunta. Il progetto non è ancora stato presentato ufficialmente né tanto meno valutato”.