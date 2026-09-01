Un giovane andorese approda nel campionato di San Marino: Salvatore Yosef Cappello al Faetano

Andora. Salvatore Yosef Cappello, 19 anni di Andora, dopo aver militato in diverse squadre di calcio della Liguria, è approdato ora alla Società Calcio Faetano di San Marino, che partecipa al campionato sammarinese.

Un grande successo per Salvatore, che all’età di dieci anni ha combattuto e vinto la sua battaglia più importante: quella contro la leucemia. La sua storia nel 2023 è stata presa quale esempio dal Ministero della Salute, nell’ambito delle iniziative legate a Sport e Salute.

Dopo il difficile percorso della malattia e delle cure, Salvatore ha ritrovato la normalità e soprattutto la possibilità di tornare a fare ciò che ama: giocare a calcio. Gli allenamenti, i compagni di squadra e una maglia, che rappresenta molto più di una semplice divisa sportiva. Salvatore è infatti un esempio anche per i giovani che si trovano ad affrontare situazioni difficili, che possono sembrare insuperabili.

A coronare questo nuovo capitolo della sua vita è arrivata ora anche la chiamata da San Marino. Salvatore Yosef Cappello ha firmato ufficialmente l’ingaggio con il Faetano nei giorni scorsi e scenderà quindi in campo nel campionato sammarinese.

A Salvatore va un grande in bocca al lupo da parte dell’Amministrazione comunale e degli andoresi.

La firma con i dirigenti del Faetano