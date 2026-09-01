  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Calcio

Un giovane andorese approda nel campionato di San Marino: Salvatore Yosef Cappello al Faetano

Salvatore Yosef Cappello
Salvatore Yosef Cappello con la maglia del Faetano

Andora. Salvatore Yosef Cappello, 19 anni di Andora, dopo aver militato in diverse squadre di calcio della Liguria, è approdato ora alla Società Calcio Faetano di San Marino, che partecipa al campionato sammarinese.

Un grande successo per Salvatore, che all’età di dieci anni ha combattuto e vinto la sua battaglia più importante: quella contro la leucemia. La sua storia nel 2023 è stata presa quale esempio dal Ministero della Salute, nell’ambito delle iniziative legate a Sport e Salute.

Dopo il difficile percorso della malattia e delle cure, Salvatore ha ritrovato la normalità e soprattutto la possibilità di tornare a fare ciò che ama: giocare a calcio. Gli allenamenti, i compagni di squadra e una maglia, che rappresenta molto più di una semplice divisa sportiva. Salvatore è infatti un esempio anche per i giovani che si trovano ad affrontare situazioni difficili, che possono sembrare insuperabili.

A coronare questo nuovo capitolo della sua vita è arrivata ora anche la chiamata da San Marino. Salvatore Yosef Cappello ha firmato ufficialmente l’ingaggio con il Faetano nei giorni scorsi e scenderà quindi in campo nel campionato sammarinese.
A Salvatore va un grande in bocca al lupo da parte dell’Amministrazione comunale e degli andoresi.

Salvatore Yosef Cappello
Salvatore Yosef Cappello

La firma con i dirigenti del Faetano

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.