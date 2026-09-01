Tutto pronto per SportUp Savona 2026: coinvolte oltre 65 società sportive

Savona. È tutto pronto per SportUp Savona 2026, la grande manifestazione open-air che da venerdì 18 a domenica 20 settembre porterà lo sport nel cuore della città, trasformando piazze, vie e spazi cittadini in una vera e propria cittadella dello sport a cielo aperto.

L’evento è organizzato da AD Communication, nelle persone di Nico Amoroso e Marzia Pistacchio, in sinergia con il Comune di Savona, ed il patrocinio del CONI e di Bandiera Lilla, e nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del movimento, valorizzare le eccellenze sportive del territorio e offrire a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente numerose discipline sportive.

Saranno oltre 65 le società sportive del territorio coinvolte nella manifestazione, in un grande percorso di sport, divertimento, spettacolo, inclusione e solidarietà.

VENERDÌ MATTINA LA “SCHOOL OF SPORT”: LO SPORT INCONTRA LE SCUOLE SAVONESI

L’edizione 2026 si aprirà già nella mattinata di venerdì 18 settembre, con un appuntamento dedicato interamente alle nuove generazioni. Dalle ore 9 alle ore 12, lo Stadio Valerio Bacigalupo ospiterà la School of Sport, una grande mattinata dedicata alle scuole del Savonese. Gli studenti avranno la possibilità di incontrare direttamente le società sportive del territorio e, soprattutto, di provare in prima persona diverse discipline, sperimentando attività e sport che potranno poi diventare nuove passioni.

La School of Sport vuole essere un momento di incontro concreto tra il mondo della scuola e quello dello sport, offrendo ai ragazzi un’esperienza dinamica e coinvolgente e facendo conoscere loro la ricchezza dell’offerta sportiva presente sul territorio savonese.

LA GRANDE APERTURA: LA PARATA INAUGURALE

Dopo la mattinata dedicata alle scuole, SportUp Savona 2026 prenderà ufficialmente il via alle ore 18 di venerdì 18 settembre con la grande presentazione e parata inaugurale.

Il corteo partirà da Piazza Sisto IV e attraverserà Corso Italia, Via Verzellino, Via Aonzo, Piazza Chabrol, Via Pia, Piazza del Brandale, Via Quarda Superiore, Via Paleocapa e Via Au Fossu, per concludersi in Piazza Diaz, dove si terranno le esibizioni conclusive.

A chiudere la grande parata sarà l’attesa esibizione dei “Nati da un Sogno”, che porterà in Piazza Diaz musica, spettacolo ed energia, dando un finale speciale al corteo inaugurale.

Un momento di festa e partecipazione collettiva che vedrà protagonisti atleti, società sportive, associazioni, cittadini e realtà del territorio.

UNA CERIMONIA ACCESSIBILE A TUTTI

L’inclusione sarà uno dei fili conduttori di SportUp Savona 2026. Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità della cerimonia inaugurale: tutta la cerimonia di apertura sarà tradotta in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Ma l’impegno per rendere la manifestazione realmente accessibile non si limiterà alla cerimonia inaugurale. Durante SportUp saranno infatti presenti i Volontari Lilla, volontari dedicati a favorire la fruizione della manifestazione da parte di persone con disabilità e fragilità di diversa natura.

La loro presenza rappresenterà un importante punto di riferimento per chi avrà bisogno di supporto durante la manifestazione, contribuendo a rendere gli spazi, le attività e gli appuntamenti di SportUp il più possibile accessibili e fruibili.

L’obiettivo è fare in modo che nessuno sia semplice spettatore a causa di una barriera e che ogni persona possa vivere la manifestazione secondo le proprie possibilità, interessi e necessità.

UN “VIAGGIO NEL TEMPO” TRA RIEVOCAZIONE STORICA E GIOCHI SENZA QUARTIERE

Tra le novità più suggestive dell’edizione 2026 ci sarà uno speciale “Viaggio nel Tempo”, pensato per unire sport, storia, tradizione e partecipazione popolare.

Il progetto accompagnerà tutta la manifestazione con la presenza di società e gruppi di rievocazione storica che, attraverso costumi, rappresentazioni e animazioni, contribuiranno a trasformare le vie del centro in uno straordinario percorso attraverso epoche e tradizioni.

Per rendere ancora più coinvolgente questo viaggio nella storia della città, cittadini e associazioni Saranno coinvolti in sorprese a partire dalla parata inaugurale, con ritrovo alle ore 18 in Piazza Sisto IV e arrivo in Piazza Diaz, dove la serata proseguirà con le esibizioni e lo spettacolo dei Nati da un Sogno.

Il “Viaggio nel Tempo” non si limiterà però alla rievocazione: spazio anche ai giochi tradizionali, recuperati e riproposti come occasione di divertimento e socializzazione per grandi e piccoli.

Grazie alla preziosa collaborazione dei volontari Auser, i quartieri della città saranno protagonisti dei “Giochi senza Quartiere”, una serie di sfide ispirate ai giochi della tradizione popolare che metteranno alla prova abilità, spirito di squadra, simpatia e voglia di stare insieme.

I Giochi senza Quartiere vogliono riportare al centro della manifestazione un’idea semplice ma importante: lo sport non è soltanto competizione, ma soprattutto relazione, appartenenza e comunità.

Sarà un modo per coinvolgere direttamente i cittadini, creare una sana rivalità tra i quartieri savonesi e riscoprire giochi e tradizioni che appartengono alla memoria collettiva della città.

Rievocazione storica e giochi tradizionali diventeranno così parte integrante di SportUp Savona 2026, in un percorso capace di mettere in dialogo passato e presente, generazioni diverse e territori della città, attraverso il linguaggio universale dello sport e del gioco.

SABATO E DOMENICA: IL CENTRO DI SAVONA DIVENTA UN VILLAGGIO DELLO SPORT

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 9 alle 19, con attività, dimostrazioni, prove sportive ed eventi distribuiti in diverse aree del centro cittadino.

Saranno coinvolte Piazza Sisto IV, Corso Italia, Piazza Pertini, Via Manzoni e Via Astengo, con spazi dedicati alle diverse discipline.

Piazza Sisto IV e Via Manzoni ospiteranno gazebo e strutture gonfiabili; Corso Italia sarà animato da gazebo e attività sportive; Piazza Pertini sarà uno dei punti di riferimento per le esibizioni.

Le diverse aree consentiranno al pubblico non soltanto di assistere alle performance, ma soprattutto di conoscere le associazioni sportive e provare direttamente numerose discipline, tra le curiosità la ricerca del tartufo, il lancio dello stoccafisso e la scuola nuoto per sirene.

SABATO ALLE 17 IL GRANDE SHOW DEI MAESTRI DI DANZA

Tra gli appuntamenti più attesi di SportUp Savona 2026 ci sarà, sabato 19 settembre alle ore 17, lo spettacolo “Lo Show dei Maestri”, un’esibizione dedicata alla danza e alla grande qualità dei suoi protagonisti.

Lo spettacolo sarà diretto da Alice Olmo e vedrà protagonisti i maestri di danza in una performance pensata per unire talento, spettacolo e solidarietà.

L’iniziativa avrà infatti anche uno scopo benefico: sarà dedicata alla raccolta fondi a favore dell’Associazione Amici del Centro Oncologico Bianucci, trasformando la passione per la danza in un concreto gesto di sostegno.

SPORTUP ARRIVA ANCHE AL CENTRO COMMERCIALE IL GABBIANO

La manifestazione non si fermerà alle vie e alle piazze del centro, ma coinvolgerà anche il Centro Commerciale Il Gabbiano, che ospiterà uno speciale spazio eventi dedicato a SportUp Savona.

Nella Piazza Grande sarà presente il Ludobus di GiocosaMente, con attività e momenti di animazione pensati soprattutto per i più piccoli e la presenza di giochi tradizionali. All’interno della galleria commerciale saranno inoltre proposte esibizioni sportive, portando la spettacolarità e l’energia di SportUp anche all’interno del centro commerciale e coinvolgendo un pubblico ancora più ampio.

UN LUNGHISSIMO “PAMPANO” PER L’AUTISMO

Particolarmente significativo sarà anche il progetto promosso dall’associazione Autismo Fuori dal Coro, che durante la manifestazione sarà impegnata nella creazione di un lunghissimo “pampano”, un’iniziativa originale e simbolica attraverso la quale sarà possibile sostenere concretamente le attività dell’associazione.

Il progetto vuole coinvolgere direttamente cittadini e visitatori, trasformando la partecipazione in un gesto di solidarietà e sensibilizzazione sul tema dell’autismo.

Sarà possibile contribuire alla realizzazione del grande pampano e, attraverso questa iniziativa, aiutare l’associazione Autismo Fuori dal Coro a portare avanti i propri progetti.

SPORT, GIOVANI E INCLUSIONE: IL CUORE DI SPORTUP

SportUp Savona nasce dalla volontà di mettere lo sport al centro della vita cittadina e di renderlo accessibile a tutti. La School of Sport, la presenza dei Volontari Lilla, la traduzione in LIS della cerimonia inaugurale, le attività dedicate alle famiglie, i Giochi senza Quartiere e le iniziative con le associazioni del territorio sono espressione di una stessa filosofia: lo sport come strumento di partecipazione, benessere, inclusione e crescita.

Tra gli obiettivi principali della manifestazione ci sono la promozione dello sport tra i giovani, il coinvolgimento delle scuole, la valorizzazione delle società sportive locali e la diffusione di una cultura del benessere e di uno stile di vita sano e attivo.

Grande attenzione sarà inoltre dedicata ai temi dell’inclusione e della solidarietà, grazie alla partecipazione di associazioni e realtà impegnate nel sociale e attraverso iniziative benefiche come lo show dei maestri di danza e il progetto promosso da Autismo Fuori dal Coro.

LE AREE DELLA MANIFESTAZIONE

Il cuore di SportUp Savona sarà distribuito nei diversi punti della città, ciascuno con una propria identità:

• Stadio Valerio Bacigalupo, che venerdì mattina ospiterà la School of Sport dedicata alle scuole del Savonese;

• Piazza Sisto IV e Via Manzoni, punti centrali della manifestazione e protagonisti della parata e delle attività e dove sarà collocata l’area media, magistralmente gestita da Radio Jasper.

• Piazza Pertini, dedicata in particolare a danza, fitness ed esibizioni ritmiche;

• Corso Italia e Via Astengo, con spazi dedicati agli sport di squadra e ai campi da gioco temporanei

• Centro Commerciale Il Gabbiano, con il Ludobus di GiocosaMente in Piazza Grande e le esibizioni sportive nella galleria commerciale.

TRE GIORNI PER SCOPRIRE E VIVERE LO SPORT SAVONESE

Il programma di SportUp Savona 2026 comprenderà inoltre iniziative dedicate alle scuole, prove gratuite delle discipline sportive, esibizioni, momenti dedicati alle eccellenze sportive locali e i Premi SportUp, con riconoscimenti destinati a protagonisti, tecnici e dirigenti dello sport savonese.

Ma SportUp sarà anche spettacolo, storia e solidarietà: dalla School of Sport alla grande parata inaugurale, dal “Viaggio nel Tempo” ai Giochi senza Quartiere, dall’esibizione dei Nati da un Sogno in Piazza Diaz allo show dei maestri di danza, dalle attività per bambini alle iniziative a sostegno delle associazioni del territorio.

Tre giorni nei quali Savona sarà chiamata a vivere lo sport in prima persona, non soltanto come spettatrice, ma come protagonista.

SportUp Savona 2026 vuole essere una manifestazione aperta a tutti: un’occasione per scoprire nuove discipline, incontrare le realtà sportive del territorio, divertirsi, stare insieme, riscoprire tradizioni e condividere i valori che lo sport porta con sé.