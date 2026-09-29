Turismo, road show ad Amsterdam e Bruxelles: l’Azienda speciale Riviere di Liguria guida la collettiva di imprese impegnate nei B2B

Savona. L’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria è da ieri, 28 settembre, e per tutta la giornata odierna, 29 settembre, impegnata in un intenso road show dedicato alla promozione del settore turistico ad Amsterdam e Bruxelles.

Due giornate di incontri e networking in sedi istituzionali che hanno visto la partecipazione di imprese appartenenti al territorio di competenza della Camera di Commercio Riviere di Liguria impegnate in un fitto programma di appuntamenti con operatori e professionisti del settore turistico.

“Nel corso della missione – sottolinea il direttore dell’Azienda Speciale, Ilario Agata – sono stati realizzati circa 350 incontri B2B, che hanno offerto alle nostre imprese concrete opportunità di confronto, promozione e sviluppo di nuove relazioni commerciali sui mercati esteri”.

“L’organizzazione di questa due giorni – aggiunge – conferma l’impegno della nostra Azienda Speciale nel sostenere l’internazionalizzazione delle imprese del territorio e nel valorizzare l’offerta turistica laddove la domanda internazionale è più forte e interessata”.