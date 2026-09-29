“Tuffati a donare” di Avis, a Toirano raccolte 12 sacche di sangue

Toirano. Sabato 26 settembre a Toirano si è tenuta l’ultima giornata di “Tuffati a Donare”, la campagna per la raccolta di sangue e promozione della donazione organizzata dall’Avis di Loano con il patrocinio del Comune di Toirano.

“La mattinata è stata intensa con una ricca affluenza di donatori e di nuovi aspiranti donatori che hanno voluto dare il proprio contributo mettendoci il braccio, il sangue è una risorsa unica e preziosa e con la donazione di sangue è possibile aiutare chi ha bisogno”, spiegano dall’Avis comunale di Loano.

In tutto sono state raccolte 12 sacche di sangue, sono stati effettuati alcuni esami di idoneità per nuovi aspiranti donatori e alcuni esami di riammissione.

“E’ stato un vero successo – dicono ancora dall’Associazione – Queste giornate hanno lo scopo di sensibilizzare, avvicinare e dare informazioni alla popolazione sull’importanza della donazione di sangue, per cui questa affluenza è un segnale che stiamo facendo la cosa giusta”.

“Ringraziamo tutta l’amministrazione comunale che ci sostiene da diversi anni e con cui è sempre un piacere collaborare”.