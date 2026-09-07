Truffe e raggiri: i Carabinieri incontrano i cittadini a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Martedì 8 settembre, dalle 17 alle 19, la Sala Rappresentanza della Biblioteca civica “F.C. Rossi”, in Via Luigi Baccino Ospedale 28 (Palazzo Scarampi), ospita un laboratorio con l’Arma dei Carabinieri dedicato alle truffe agli anziani. L’iniziativa fa parte della “Settembrata Antitruffa” del progetto “Un Ponte tra Generazioni” e si svolge in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte.

Interverranno Roberto Speranza, vicesindaco del Comune di Cairo Montenotte, il maggiore Marco Cardone, comandante della Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte, e il maresciallo Ludovica Sterbini, della Stazione Carabinieri di Cairo Montenotte.

L’incontro nasce da una constatazione semplice: le truffe agli anziani funzionano perché sono costruite bene. Chi le mette in atto studia le parole giuste, sceglie il momento in cui la persona è sola e sfrutta due leve potenti, la paura per un familiare e il rispetto per l’autorità.

Si parlerà di truffe telefoniche, di truffe online e tramite smartphone, di falsi tecnici, falsi Carabinieri e falsi operatori. Per ciascuna di queste tecniche i Carabinieri spiegheranno come riconoscere i tentativi di raggiro e, soprattutto, cosa fare e chi contattare quando si sospetta di essere finiti nel mirino di un truffatore. Un passaggio sarà dedicato a chi ha già subito un danno: come si sporge denuncia, quali documenti conservare, perché la vergogna è il vero alleato dei truffatori e va superata subito.

Nessun prerequisito tecnico. Due ore, con tempo per le domande e per raccontare episodi vissuti in prima persona.

Come prenotare. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani

Il progetto. “Un Ponte tra Generazioni” è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto “Ben…Essere in Liguria”, con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’art. 72 del D.Lgs. 117/2017. Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, che si tengono in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni in tutta la Liguria. Il calendario completo di entrambi è sui siti indicati sopra.