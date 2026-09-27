Truffe, a Savona l’ultimo laboratorio antitruffa: giovani e anziani insieme contro i raggiri

Savona. Martedì 29 settembre, dalle 9 alle 11, la Sala Consiglio di Palazzo Civico, in Piazza Sisto IV a Savona, ospita l’ultimo laboratorio antitruffa del progetto “Un Ponte tra Generazioni”, con il patrocinio del Comune di Savona. L’incontro chiude la “Settembrata Antitruffa”, il ciclo di appuntamenti con l’Arma dei Carabinieri che per tutto il mese ha toccato le quattro province liguri.

Porteranno i saluti Marco Russo, sindaco di Savona, Grazia La Fauci, prefetto di Savona, Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova, e Barbara Pasquali, assessore alla Città Vivibile del Comune di Savona.

Interverranno il tenente colonnello Paolo Belgi, comandante del Reparto Operativo di Savona, il capitano Fabrizio Ricciardi, comandante della Compagnia Carabinieri di Savona, e il maresciallo Federica Agosta, della Stazione Carabinieri di Savona.

Giovani e anziani nella stessa sala

Proprio per dare pieno significato al nome del progetto, questo ultimo laboratorio vedrà seduti fianco a fianco giovani e anziani. Perché le truffe non guardano la carta d’identità: boomer e generazione Z sono esposti allo stesso modo, anche se spesso a raggiri diversi. Chi è più avanti con gli anni resta il bersaglio preferito delle truffe tradizionali — il finto tecnico alla porta, la telefonata sul nipote in difficoltà, il falso carabiniere — mentre i più giovani, che vivono connessi, cadono con sempre maggiore frequenza nelle trappole digitali: falsi annunci di lavoro, investimenti miracolosi sui social, acquisti online mai consegnati, furti di account e di identità. E sempre più spesso le due strade si incrociano, con truffatori che mescolano tecnologia e metodi di sempre.

Mettere le due generazioni nella stessa stanza serve a questo: chi ha esperienza di vita può insegnare la prudenza e il sospetto sano, chi ha dimestichezza con gli strumenti digitali può aiutare a riconoscere un link falso o un messaggio costruito ad arte. È il ponte tra generazioni che dà il nome al progetto, applicato alla difesa dai raggiri.

Cosa si farà

Si parlerà di truffe telefoniche, di truffe online e tramite smartphone, di falsi tecnici, falsi Carabinieri e falsi operatori. I rappresentanti dell’Arma spiegheranno come riconoscere i tentativi di raggiro e, soprattutto, cosa fare e chi contattare quando si sospetta di essere finiti nel mirino di un truffatore.

Il centro del laboratorio sono le contromosse: verificare l’identità di chi si presenta, non aprire a sconosciuti, non lasciarsi mettere fretta, richiamare un numero certo, non consegnare nulla, non cliccare su link ricevuti senza averli verificati. Perché i truffatori, tradizionali o tecnologici, hanno bisogno di due cose — la fretta e il silenzio — e sono proprio quelle due richieste il segnale più chiaro che si tratta di un inganno.

La parte conclusiva riguarda chi ha già subito una truffa, con indicazioni pratiche su denuncia e assistenza, e spazio per le domande di chi partecipa.

Due ore, gratuite, aperte a tutti e senza prerequisiti tecnici. Proseguono nel frattempo i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor del progetto, prenotabili agli stessi indirizzi.

Come prenotare

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani.

Il progetto

“Un Ponte tra Generazioni” è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto “Ben…Essere in Liguria”, con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’art. 72 del D.Lgs. 117/2017. Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, che si tengono in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni in tutta la Liguria. Il calendario completo di entrambi è sui siti indicati sopra.