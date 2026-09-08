Trio Eufonia incanta Albenga: una serata indimenticabile al tramonto sulla spiaggia della Clinica San Michele

Albenga. Si è tenuto ieri sera (7 settembre) alle 19, nella suggestiva cornice della spiaggia della Clinica San Michele, il tradizionale Concerto al Tramonto del Trio Eufonia, appuntamento che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso, attento e competente.

Una location che non ha bisogno di presentazioni: il mare sullo sfondo, il cielo che vira dal rosa al blu, le luci soffuse e il suono delle onde a fare da naturale scenografia. Ieri più che mai, con un pubblico davvero numerosissimo – turisti e albenganesi – che ha occupato ogni posto disponibile fino all’ultimo, e tante persone addirittura in piedi, in un silenzio e in un ascolto che solo un concerto al tramonto sa regalare.

Il Trio Eufonia, elegante e raffinato, ha proposto un programma di grande equilibrio e sensibilità, capace di spaziare dal grande repertorio lirico alla canzone d’autore più profonda. Dalle note sospese di “Casta Diva” e dalla struggente intensità di “E lucevan le stelle”, fino alle atmosfere più raccolte e intime di brani di musica leggera come “Canta Ancora”, il Trio ha costruito un viaggio musicale che è stato molto più di un concerto: un momento di condivisione.

Un mix di musica e canto che ha saputo parlare al cuore di tutti, regalando ai tanti presenti una serata indimenticabile.

Un ringraziamento speciale va al professor Nante e a tutta la Clinica San Michele per la squisita ospitalità e per aver messo a disposizione una spiaggia così suggestiva, che rende unico questo concerto a cui è seguito un delizioso brindisi.

Il sindaco presente alla serata lo definisce “l’appuntamento consolidato che chiude gli eventi estivi della città di Albenga”.

Grazie al pubblico, calorosissimo, che anno dopo anno cresce e dimostra un affetto straordinario. E grazie al Trio, Elisabetta Vosilla, voce, Gianni Gollo flauto traverso ed Antonella Pecoraro pianoforte, che conferma di essere una realtà musicale di qualità e di grande eleganza per la nostra città.