Tre giovani savonesi al Trofeo Coni: la Liguria in pista con MM70 Skate

Savona. Bianca Laterza, Giacomo Fedi ed Ettore Peirano rappresenteranno la Liguria all’edizione 2026 del Trofeo Coni dal 3 al 7 ottobre a Bari, uno degli appuntamenti più importanti dedicati allo sport giovanile italiano.

I tre giovani atleti, tutti tesserati per la società MM70 Skate Roller Sport di Savona, saranno protagonisti nelle specialità Roller Cross e Speed Slalom del Pattinaggio Inline Freestyle, discipline che uniscono velocità, tecnica, agilità e precisione.

Ad accompagnare la squadra ligure sarà l’allenatrice Francesca Gervasio, che seguirà i ragazzi durante questa importante esperienza sportiva.

La partecipazione al Trofeo Coni rappresenta un motivo di grande soddisfazione per la società savonese, che vede così premiato il lavoro svolto quotidianamente in palestra e in pista attraverso allenamenti, passione e dedizione.

Per Bianca Laterza, Giacomo Fedi ed Ettore Peirano sarà un’occasione importante per confrontarsi con giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane e vivere un’esperienza di alto valore sportivo e formativo.

La MM70 Skate Roller Sport conferma così il proprio impegno nella crescita dei giovani e nella diffusione del Pattinaggio Inline Freestyle, portando il nome di Savona e della Liguria su un palcoscenico nazionale.

Ora tutta l’attenzione è rivolta alla competizione: per i tre portacolori liguri l’obiettivo sarà dare il massimo nelle proprie specialità e vivere fino in fondo questa importante esperienza, con il sostegno della loro allenatrice e della società.