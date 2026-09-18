Liguria. Incidente mortale nella giornata di oggi sull’autostrada A10.

Un uomo di 64 anni è andato a sbattere mentre procedeva in direzione Genova a bordo della sua moto: per lui non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime informazioni sull’accaduto, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento.

Nel fatale sinistro autostradale, avvenuto tra i caselli di Arenzano e Pra’, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma per il motociclista i soccorsi sono stati inutili: è deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nello schianto.

Sul posto sta ancora operando la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Il tratto di autostrada è stato chiuso alla viabilità: entrata consigliata verso il capoluogo ligure Genova Prà; uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è il casello di Varazze. Inoltre, sulla A10 si è formata una coda di 5 km tra Varazze e Arenzano.

Anche nel ponente savonese si segnalano criticità per il traffico a causa dei lavori: sull’autostrada A10, in direzione Ventimiglia, si registrano 11 km di coda tra Savona e Finale Ligure e, verso Genova, altri 2 tra Borghetto e Finale Ligure.