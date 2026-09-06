Tragedia in Liguria durante un rally, copilota muore in un incidente

Liguria. Tragedia al Rally della Val D’Aveto durante la seconda giornata di gare. Il copilota dell’equipaggio numero 6 a bordo della Skoda Fabia, Stefano Sappracone. è morto oggi, domenica 6 settembre, in un incidente non lontano da passo di Fregarolo, tra alta Val Trebbia e Val D’Aveto.

E’ successo intorno alle 11.00 di questa mattina. L’auto si sarebbe cappottata durante il percorso di gara: inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto, per gli accertamenti e le indagini, i carabinieri di Sestri Levante. La corsa è stata annullata.

Oggi erano previste due prove speciali: Due Valli e Montebruno. Entrambe dovevano essere percorse due volte, prima dell’arrivo degli equipaggi ad Allegrezze e del successivo trasferimento a Santo Stefano d’Aveto per la cerimonia di premiazione.