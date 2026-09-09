Tragedia in Liguria, bimbo di 5 anni cade dal terzo piano e muore

Liguria. Tragedia oggi in Liguria: un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Vigliero a Begato, a Genova, morendo poco dopo a seguito dei traumi riportati nella caduta, avvenuta da avvenuta da una altezza di circa 15 metri.

È successo intorno alle 12.30, e i contorni della vicenda non sono ancora chiari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il bimbo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rosa e da un’automedica del 118.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

“Grazie alla prontezza degli operatori della centrale operativa è stato attivato immediatamente, oltre il mezzo di soccorso di base, anche il mezzo di soccorso avanzato con medico a bordo (MSA tipo2). L’intervento è stato tempestivo. Immediato il tentativo dei soccorritori di rianimare il bambino, che è purtroppo è deceduto sul posto” affermano da ATS Liguria sui soccorsi.

“I genitori del minore sono stati accompagnati presso l’ospedale Villa Scassi per ricevere il supporto psicologico ed emotivo necessario”.