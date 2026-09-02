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Tragedia al luna park di Spotorno, parlano i gestori: “Non chiediamo privilegi, ma di poter tornare a lavorare”

Procede l'inchiesta sulla morte del quindicenne. La nota dei gestori, assistiti da un avvocato savonese: "In questi 46 giorni di fermo, le famiglie degli operatori hanno subito gravi conseguenze economiche"

Tragedia al luna park di Spotorno

Spotorno. Un tragico incidente arrivato in una serata d’estate che doveva essere solo di spensieratezza e divertimento. La morte del quindicenne Alessio Colletti, folgorato a luglio nel luna park di località Serra a Spotorno mentre provava la giostra del Calciometro, ha segnato profondamente la comunità locale e portato all’immediato sequestro dell’area e alla chiusura della struttura.

Oggi, mentre le indagini della magistratura e le perizie tecniche cercano di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sono passati 46 giorni da quel 17 luglio 2026. I gestori del Luna Park, assistiti dall’avvocato Giuseppe Amedeo Caratti, spiegano: “Siamo ancora in attesa di una comunicazione ufficiale sui tempi e sulla possibilità di riprendere l’attività e trasferire le attrazioni nelle altre località di lavoro”.

Si legge ancora in una nota: “Le attrazioni erano state collaudate dalla competente Commissione Provinciale. Dopo il tragico evento sono stati effettuati numerosi controlli e sopralluoghi, con periti, vigili del fuoco, polizia locale e altri soggetti incaricati dalle autorità competenti. Sono state inoltre effettuate verifiche dai periti dei titolari e da un tecnico incaricato dal gestore del Luna Park. La documentazione tecnica è stata depositata alla polizia locale il 24 agosto 2026 e successivamente trasmessa ai periti della Procura”.

I gestori precisano: “Abbiamo collaborato e continueremo a farlo. Dopo tutti gli accertamenti effettuati, chiediamo semplicemente di sapere cosa manca ancora e quando potremo tornare a lavorare”.

Prosegue la nota: “In questi 46 giorni di fermo, le famiglie degli operatori hanno subito gravi conseguenze economiche. Si aggiungono le difficoltà legate alla scadenza degli allacciamenti elettrici e alla possibilità di trasferire le abitazioni mobili non sottoposte a sequestro. I gestori, assistiti dall’avvocato Giuseppe Amedeo Caratti di Savona, chiedono che la situazione venga definita con urgenza, nel rispetto della sicurezza e delle decisioni dell’Autorità giudiziaria, ma anche del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione”.

Non chiediamo privilegi. Chiediamo di poter tornare a lavorare“, concludono i gestori.

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