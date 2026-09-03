Finale Ligure. “In relazione al grave lutto che oggi ha colpito la città di Finale Ligure si comunica che tutte le iniziative previste fino a domenica 6 settembre a Finale Ligure sono annullate/rinviate a data da destinarsi“. Lo fa sapere, in una nota l’amministrazione comunale finalese a seguito della grave tragedia avvenuta in via dei Forti di Legnino.

Intorno a mezzogiorno e mezza di oggi, infatti, sono stati trovati tre corpi senza vita in un’abitazione. Le vittime sono Paola Siri, architetta, il marito Daniele Baruzzo, operaio, ed il figlio 15enne della coppia, Mattia, studente e calciatore del Finale FC.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, i colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi nel corso della notte, ma l’allarme è scattato soltanto poco prima di mezzogiorno e mezza, quando sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri, l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei tre familiari.

L’ipotesi maggiormente accreditata dalle forze dell’ordine resta quella dell’omicidio-suicidio: Baruzzo avrebbe impugnato una pistola sparando contro la moglie e il figlio per poi rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita.

A confermare il drammatico gesto, pare sia stato trovato anche un biglietto lasciato dall’uomo. Stando a quanto riferito da persone vicine alla famiglia, tra pochi giorni sarebbero dovuti partire per una vacanza in crociera.

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Colpi di arma da fuoco, paura a Finale

Il sindaco Angelo Berlangieri

“Con profondo dolore per il drammatico lutto che ha colpito la Comunità Finalese con la scomparsa dei cari Paola, Daniele e Mattia, l’Amministrazione Comunale annuncia che tutte le manifestazioni da essa organizzate previste nei prossimi giorni e nel fine settimana sono considerate rinviate a data da destinarsi. Inoltre, in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte degli organi preposti, l’Amministrazione annuncia che, per la data dei funerali delle vittime di questa incommensurabile tragedia, verrà proclamato il lutto cittadino“, lo scrive il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri.

Il cordoglio del Finale FBC

La notizia della scomparsa del quindicenne ha destato profondo cordoglio anche nella squadra di calcio in cui militava: “Una tragedia ha spezzato la vita di un nostro giovane atleta e ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Ci stringiamo con affetto e commozione ai suoi parenti, ai suoi amici, ai compagni di squadra e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, condividendo il dolore immenso per una perdita che lascia tutti sgomenti. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. In questo momento così drammatico, ogni parola sembra insufficiente per esprimere il dolore che proviamo e il profondo cordoglio della nostra società per una tragedia che ha colpito così duramente il nostro territorio – si legge sulla pagina Instagram della squadra finalese Finale FC -. Come segno di rispetto, vicinanza e raccoglimento, la società ha deciso di sospendere tutte le attività del settore giovanile, compresi allenamenti e partite, fino a tutta la giornata di domenica. Ricorderemo il nostro giovane atleta per la sua presenza nel gruppo, per i momenti condivisi e per il legame costruito con i compagni e con tutta la società. Il suo ricordo resterà custodito nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di accompagnarlo, anche solo per un tratto, nel suo percorso di crescita”.

“Il calcio giovanile non è solo allenamenti e partite: è comunità, amicizia, crescita e condivisione. Per questo oggi sentiamo ancora più forte il dovere di stringerci tutti insieme, come una grande famiglia sportiva, nel silenzio e nel rispetto del dolore. Ciao piccolo campione. Il tuo sorriso, il tuo impegno e il ricordo dei momenti vissuti insieme rimarranno per sempre parte della storia del Finale FBC e del cuore di chi ti ha conosciuto“, concludono.