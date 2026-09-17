Tpl, sospeso il direttore generale dell’azienda di trasporto pubblico Giampaolo Rossi

Savona. Giampaolo Rossi, direttore generale di Tpl Linea, è stato sospeso. Un comunicato dell’azienda di trasporto pubblico savonese informa i suoi dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, si è riunito ieri e “ha deliberato – si legge in una nota – la sospensione con effetto immediato del direttore generale dalle proprie funzioni”.

“La decisione – prosegue l’azienda – è stata assunta a seguito di gravi fatti recentemente verificatisi, in attesa del completamento dei necessari approfondimenti. La Società garantisce la piena continuità operativa e il regolare svolgimento delle proprie attività”.

Ancora nessuna informazione ufficiale sulle cause del provvedimento. Secondo alcune indiscrezioni, il manager avrebbe avuto una discussione con una dipendente che sarebbe degenerata in una aggressione verbale e fisica. Il fatto avrebbe portato a una immediata convocazione del consiglio di amministrazione e al provvedimento d’urgenza.

Giampaolo Rossi, esperto nel settore trasporti con una carriera lunga e consolidata alle spalle, era entrato in servizio nel febbraio del 2024.