Tpl Linea, cessato il rapporto di lavoro con il direttore Giampaolo Rossi dopo la presunta aggressione

Savona. Con un ordine di servizio interno, l’azienda ha ufficialmente comunicato ai dipendenti la cessazione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale Giampaolo Rossi.

Il provvedimento rappresenterebbe il passo propedeutico al licenziamento del manager. La questione è tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione che si riunirà domani.

La decisione dell’azienda segue la sospensione del direttore generale, provedimento adottato in seguito a una presunta aggressione nei confronti di una dipendente.

L’episodio risale al 16 settembre scorso. La donna si era recata al pronto soccorso e aveva presentato querela ai carabinieri. Secondo quanto era emerso, il manager avrebbe avuto una discussione con una dipendente che sarebbe degenerata in una aggressione verbale e fisica.

Rossi, esperto nel settore trasporti con una carriera lunga e consolidata alle spalle, era entrato in servizio nel febbraio del 2024.

Ora sarà necessario pubblicare un nuovo bando per la selezione del nuovo direttore generale. Nel frattempo, non si esclude la possibilità di affidare l’incarico temporaneamente a un sostituto.