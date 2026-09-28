TPL Linea, approvate le nuove tariffe agevolate per gli studenti: dai pass a 9 o 12 mesi alla rateizzazione

Savona. Il Consiglio di Amministrazione di TPL Linea ha approvato su indicazione degli Enti interessati la manovra tariffaria destinata a tutti gli studenti della Provincia di Savona.

La nuova manovra prende avvio a partire dal 1° ottobre 2026. Tutti gli studenti della Provincia di Savona potranno scegliere tra due diverse tipologie di abbonamento annuale a loro dedicato: abbonamento con validità di nove mesi (solo per il periodo scolastico); abbonamento con validità di dodici mesi.

L’abbonamento a dodici mesi permetterà ai ragazzi in estate di potersi muovere agevolmente e con un prezzo agevolato su tutto il territorio savonese. In particolare, l’abbonamento a dodici mesi sarà valido per la zona di colore richiesta durante il periodo scolastico, mentre per il periodo non scolastico (in estate) sarà valido per tutto il territorio della Provincia di Savona.

Oltre alla zona Rosa, l’agevolazione sarà applicata anche agli abbonamenti relativi alle altre zone tariffarie, ovvero Blu, Arancione, Verde, Viola, Marrone, Azzurra e Gialla.

Di seguito le tariffe previste suddivise per tipo di abbonamento e con l’agevolazione riservata ai figli successivi al primo:

Per poter usufruire dell’agevolazione per i figli successivi al primo è necessario che il primo figlio acquisti un abbonamento a tariffa intera.

La manovra tariffaria prevede inoltre la possibilità di corrispondere l’importo dell’abbonamento in tre rate: una prima rata al momento dell’acquisto, una seconda entro la fine di novembre e una terza all’inizio di gennaio 2027.

Per quanto riguarda la durata degli abbonamenti, quelli con validità di nove mesi saranno utilizzabili fino al termine dell’anno scolastico 2026/2027, mentre gli abbonamenti con validità di dodici mesi saranno utilizzabili per 365 giorni.

Per qualsiasi chiarimento è a disposizione il numero verde TPL Linea attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:00 e le biglietterie aziendali di Savona, Cisano sul Neva, Andora e Carcare negli orari di apertura rinvenibili sul sito internet www.tpllinea.it.