Tovo San Giacomo piange Cesarino Ravera, il fungaiolo morto nei boschi tra Bormida e Osiglia

Tovo San Giacomo. “Una notizia triste che addolora tutta la nostra comunità. Una preghiera sincera va ai suoi familiari in questo momento difficile. Riposi in pace”. Così il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo ricorda Cesarino Ravera, l’uomo scomparso nella giornata d ieri, martedì 15 settembre, nei boschi tra Bormida e Osiglia.

Il corpo senza vita dell’8oenne è stato rinvenuto da una pattuglia di passaggio dei Carabinieri forestali che hanno immediatamente dato l’allarme. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e dei soccorsi, per l’anziano non c’è purtroppo stato nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti medico-legali e i rilievi effettuati sul posto, l‘ipotesi principale è che il cercatore di funghi sia inciampato o che sia stato colto da un malore improvviso, finendo per cadere e sbattere violentemente la testa contro una parete rocciosa o una pietra. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul luogo della tragedia, una zona impervia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.