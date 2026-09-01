Tovo, proroga dei termini per l’affidamento in locazione dello storico locale bar “Il Dopolavoro”

Tovo San Giacomo. L’amministrazione comunale di Tovo San Giacomo annuncia la proroga ufficiale dei termini di partecipazione al bando pubblico per l’affidamento in locazione ad uso commerciale dello storico locale bar situato all’interno dell’edificio denominato “Il Dopolavoro”, in piazza Don Pino Zunino n° 19-20-21 (già Piazza Umberto I).

La decisione di posticipare la scadenza al 16 ottobre 2026 offre un margine più ampio per completare la progettazione dell’offerta, effettuare i sopralluoghi obbligatori e predisporre la documentazione necessaria.

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE

L’immobile rappresenta una straordinaria opportunità imprenditoriale nel cuore del territorio comunale:

Superficie e Tipologia: L’unità immobiliare ha una superficie di 83 mq ed è destinata all’attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, specificamente con la tipologia di “tavola fredda” .

L’unità immobiliare ha una superficie di 83 mq ed è destinata all’attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, specificamente con la tipologia di . Struttura riqualificata: L’immobile si presenta in ottimo stato generale grazie a un intervento di manutenzione straordinaria effettuato nel biennio 2024-2025, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla riqualificazione edilizia ed energetica ( Classe Energetica A+ ).

L’immobile si presenta in ottimo stato generale grazie a un intervento di manutenzione straordinaria effettuato nel biennio 2024-2025, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla riqualificazione edilizia ed energetica ( ). Pertinenze incluse: La struttura comprende un servizio igienico a norma al primo piano raggiungibile con servoscala, un secondo servizio con accesso da Via Roma, un’area esterna d’ingresso da destinare a dehor e un terrazzo/lastrico solare per l’utilizzo nel periodo primavera/estate.

La struttura comprende un servizio igienico a norma al primo piano raggiungibile con servoscala, un secondo servizio con accesso da Via Roma, un’area esterna d’ingresso da destinare a dehor e un terrazzo/lastrico solare per l’utilizzo nel periodo primavera/estate. Durata del contratto: 9 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 9 anni previa formale valutazione dell’Amministrazione.

9 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 9 anni previa formale valutazione dell’Amministrazione. Canone a base di gara: Importo posto a base d’asta pari a € 600,00 mensili al netto dell’IVA.

IMPORTANTI VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Per sostenere concretamente l’avvio della gestione e ridurre l’impatto degli investimenti iniziali, il bando prevede condizioni particolarmente favorevoli:

3 mesi di franchigia totale: Dalla consegna dei locali, l’aggiudicatario non dovrà corrispondere il canone d’affitto per i primi 3 mesi (90 giorni). Questo periodo permette l’attivazione delle utenze e l’allestimento degli spazi in totale serenità prima dell’effettiva apertura (tramite SCIA). Scomputo delle spese di arredo fino a € 45.000: Poiché i locali sono sprovvisti di mobilio, il conduttore ha la possibilità di recuperare le spese sostenute (al netto d’IVA) per l’acquisto di elementi essenziali come banco bar, vetrina snack, tavoli e sedie. Tale cifra massima potrà essere scomputata dall’affitto mensile in quote uguali per i primi 9 anni di contratto (fatture e quietanze da trasmettere entro tre mesi dall’aggiudicazione definitiva).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E NUOVA SCADENZA

Sopralluogo obbligatorio: Al fine di formulare l’offerta in piena consapevolezza dello stato dei luoghi, è obbligatorio effettuare un sopralluogo preventivo prendendo appuntamento con l’Ufficio Tecnico Comunale (Tel. 019/6379027 – email: utc@comune.tovo-san-giacomo.sv.it).

Al fine di formulare l’offerta in piena consapevolezza dello stato dei luoghi, è obbligatorio effettuare un sopralluogo preventivo prendendo appuntamento con l’Ufficio Tecnico Comunale (Tel. 019/6379027 – email: utc@comune.tovo-san-giacomo.sv.it). Come partecipare: I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico cartaceo chiuso e controfirmato sui lembi contenente due buste separate e sigillate: la Busta A (“Documentazione amministrativa”) e la Busta B (“Documentazione economica”) .

I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico cartaceo chiuso e controfirmato sui lembi contenente due buste separate e sigillate: la e la . Dicitura sul plico esterno: “Avviso pubblico per l’affidamento in locazione ad uso commerciale del bar di proprietà comunale sito all’interno dell’ex Circolo ricreativo di piazza Don Pino Zunino già Piazza Umberto I” .

. Garanzia provvisoria (da FAQ del 19/08/2026): L’offerta potrà essere corredata, oltre che da fideiussione bancaria o assicurativa, anche da un assegno circolare non trasferibile intestato a “Comune di Tovo San Giacomo (SV)” dell’importo di € 648,00 .

L’offerta potrà essere corredata, oltre che da fideiussione bancaria o assicurativa, anche da un assegno circolare non trasferibile intestato a dell’importo di € . NUOVO TERMINE PERENTORIO: La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16 ottobre 2026.

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE INTEGRALE

Il testo completo del bando, gli allegati tecnici, i requisiti professionali d’accesso (tra cui l’esperienza pregressa nel settore e il possesso del corso SAB o titoli equipollenti) e i relativi modelli di domanda sono interamente consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Tovo San Giacomo: www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it (all’interno dell’Albo Pretorio – DETERMINA N. 155 – e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”).