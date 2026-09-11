Torna la rassegna “Albenga Passato e Presente”: otto appuntamenti per riscoprire la storia della città

Albenga. La storia di Albenga, dalle sue radici medievali fino alla storia più recente, torna protagonista della rassegna “Albenga Passato e Presente”, organizzata dalla Fondazione G.M. Oddi, con il patrocinio del Comune di Albenga – assessorato al turismo, cultura ed eventi, e curata dal professor Mario Moscardini.

La nuova stagione 2026-2027 propone otto incontri a cadenza mensile, in programma il sabato dalle ore 17 alle 19 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma, con la partecipazione di personalità della cultura locale chiamate a raccontare e approfondire diversi momenti e aspetti della storia della città. Il programma spazia dalla storia medievale ai giorni nostri e affronta temi non soltanto legati agli avvenimenti storici, ma anche alla vita economica, sociale e culturale di Albenga.

Tra gli argomenti al centro degli incontri ci saranno, infatti, l’emigrazione, la musica e i complessi musicali, la condizione femminile e la storia delle società calcistiche cittadine. Un percorso attraverso epoche e vicende differenti, affidato a studiosi e protagonisti del mondo culturale albenganese, che potranno offrire una lettura del passato della città anche attraverso esperienze e testimonianze direttamente o indirettamente legate a momenti significativi della vita cittadina.

Particolare attenzione sarà dedicata alla documentazione: le relazioni saranno infatti accompagnate da materiale originale, fotografie e proiezioni, curate dal team Albenga-Immagini e Ricordi e da fotoamatori locali, per restituire ai partecipanti una visione ancora più concreta e suggestiva delle diverse epoche raccontate. “Albenga Passato e Presente” vuole così essere non soltanto un ciclo di conferenze, ma un’occasione per conoscere, riscoprire e condividere la memoria della città, mettendo a disposizione della comunità testimonianze, immagini e approfondimenti sulla storia albenganese.

L’ingresso a tutti gli incontri è gratuito. Al termine di ogni conferenza, la Fondazione G.M. Oddi offrirà ai partecipanti un momento conviviale con un rinfresco.