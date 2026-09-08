Toirano. Allarme incendio a Toirano. Si è originato intorno alle 2 di questa notte nell’area del polo commerciale di via dell’Innovazione. Il rogo ha coinvolto la struttura in cui sono presenti il Conad e Cura-Polo Sanitario.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono giunte in supporto due autobotti per il rifornimento idrico, l’autoscala e un’ulteriore squadra dalla sede centrale di Savona.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco il rogo si è limitato alla parte esterna dell’edificio. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito o intossicato in seguito all’accaduto.

Le operazioni di bonifica si sono concluse. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Secondo una primissima ricostruzione le fiamme si sarebbero originate dal magazzino del Conad, probabilmente a causa di un corto circuito. Ora si attendono i vigili del fuoco per le verifiche strutturali e le indagini. Le fiamme non hanno raggiunto il centro commerciale, ma sono rimaste circoscritte al magazzino che ha subito pesanti danni.

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Incendio al polo commerciale di Toirano

Invece, danni piuttosto lievi per Cura Polo Sanitario, ma al momento la struttura resta chiusa per permettere le operazioni di pulizia e messa in sicurezza.

Conad e Cura Polo Sanitario rimarranno entrambi chiusi per alcuni giorni in attesa del via libera dei vigili del fuoco.