Toirano. Allarme incendio a Toirano. Si è originato intorno alle 2 di questa notte nell’area del polo commerciale di via dell’Innovazione. Il rogo ha coinvolto la struttura in cui sono presenti il Conad e Cura-Polo Sanitario.
Sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono giunte in supporto due autobotti per il rifornimento idrico, l’autoscala e un’ulteriore squadra dalla sede centrale di Savona.
Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco il rogo si è limitato alla parte esterna dell’edificio. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito o intossicato in seguito all’accaduto.
Le operazioni di bonifica si sono concluse. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.
Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Secondo una primissima ricostruzione le fiamme si sarebbero originate dal magazzino del Conad, probabilmente a causa di un corto circuito. Ora si attendono i vigili del fuoco per le verifiche strutturali e le indagini. Le fiamme non hanno raggiunto il centro commerciale, ma sono rimaste circoscritte al magazzino che ha subito pesanti danni.
Invece, danni piuttosto lievi per Cura Polo Sanitario, ma al momento la struttura resta chiusa per permettere le operazioni di pulizia e messa in sicurezza.
Conad e Cura Polo Sanitario rimarranno entrambi chiusi per alcuni giorni in attesa del via libera dei vigili del fuoco.