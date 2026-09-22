Toirano, il 26 settembre una giornata dedicata alla donazione di sangue con l’Avis

Toirano. E’ in programma sabato 26 settembre a Toirano l’ultimo appuntamento di quest’anno di “Tuffati a Donare”, la campagna per la raccolta di sangue e promozione della donazione promossa dall’Avis di Loano in collaborazione con la sezione loanese di Admo.

Dalle 7 alle 11 in piazza Fabbri sarà presente l’autoemoteca, presso la quale chi lo desidera potrà effettuare una donazione di sangue, effettuare gli esami di idoneità per diventare donatore o semplicemente richiedere informazioni sulle attività dell’associazione.

Prima della donazione è possibile fare una leggera colazione con tè o caffè, ma sono da evitare latticini e derivati.

Insieme all’Avis di Loano, in piazza Govi ci sarà anche la sezione Admo “Alessandra Mazza” di Loano, che fornirà utili informazioni per diventare donatori di midollo osseo.

Chi non potesse partecipare alla giornata o volesse donare anche in altri momenti, potrà farlo presso la sede di Avis Loano (presso l’ex ospedale Ramella di via Stella) in una delle giornate del “Calendario prelievi” promosso dall’associazione.