Tennis, la Coppa Davis arriva ad Alassio

Alassio. La Coppa Davis arriva ad Alassio. Da sabato 12 settembre lo storico trofeo sarà esposto presso l’Hanbury Tennis&Padel Club in occasione della fase finale della Macroarea Under 12 Femminile della Federazione Italiana Tennis e Padel, che vedrà scendere in campo le migliori giovani promesse provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

La Coppa Davis sarà visibile al pubblico sabato 12 settembre dalle ore 15 alle 18 e domenica 13 settembre dalle 10 alle 13, con accesso libero.

Un appuntamento di particolare rilievo per la città e per tutti gli appassionati di tennis, che avranno l’opportunità di ammirare da vicino la mitica “insalatiera”, simbolo di una delle competizioni più importanti e affascinanti della storia del tennis.

“La presenza della Coppa Davis ad Alassio – dichiara il sindaco Marco Melgrati – rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra città, da sempre profondamente legata allo sport e, in particolare, al tennis. Il nostro Hanbury Tennis&Padel Club, fondato da Sir Daniel Hanbury nel 1923 e portato avanti con lungimiranza dalla famiglia Skordis, rappresenta una vera eccellenza sportiva e una realtà capace di valorizzare il nome di Alassio a livello nazionale e internazionale. Ho personalmente scritto al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, per ringraziarlo di questa preziosa opportunità per la nostra città e per invitarlo, insieme ai fantastici campioni che hanno contribuito alle recenti vittorie della Nazionale, a venire ad Alassio e a lasciare la propria firma sulla piastrella a loro dedicata sul Muretto di Alassio“.

“Un trofeo che porta con sé la storia, le emozioni e i successi del tennis – prosegue l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti – e che, dopo la recente conquista da parte della Nazionale Azzurra per la terza volta consecutiva, assume un significato ancora più speciale. Siamo davvero emozionati per questa occasione, che permette ad Alassio di ospitare un simbolo così importante dello sport. La sua esposizione all’Hanbury sarà inoltre un momento prezioso per le giovani atlete impegnate nella competizione, che potranno vivere da vicino la storia del tennis e lasciarsi ispirare“.

“Benvenuti al Tennis Club Hanbury di Alassio! – dichiara John Skordis – È un grande onore per noi avere la fase finale della Macroarea Under 12 Femminile, un evento che rappresenta una straordinaria opportunità per vedere le migliori giovani promesse del tennis italiano, provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia, organizzata dalla federazione italiana tennis e Padel. Siamo inoltre onorati di avere come ospite d’onore la Coppa Davis, il prestigioso trofeo che la Nazionale Azzurra ha conquistato per la terza volta consecutiva. Ringraziamo sentitamente la Federazione Italiana Tennis e Padel per averci dato tale opportunità”.