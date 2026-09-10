Tamponamento in A10 tra Albisola e Savona, ferita una donna: coda di 4 Km

Albisola. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Albisola e Savona, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14 e 30, si è verificato un tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante in transito lungo la stessa direttrice di marcia. Ancora da appurare le cause esatte del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i militi della Rosa di Celle Ligure e l’automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco. Ad avere la peggio nell’impatto la conducente a bordo della vettura: estratta dall’abitacolo, e dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni non sono comunque giudicate gravi: per lei solo ferite lievi e contusioni.

Ripercussioni, invece, alla viabilità autostradale con code tra Celle Ligure e Savona, che hanno raggiunto i 4 Km complessivi: a peggiorare la regolarità del flusso viario anche un veicolo in avaria sempre nel tratto tra Albisola e Savona.

E per la giornata di domani, venerdì 11 settembre, si prevede ancora traffico intenso tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni di marcia, nella fascia orario tra le 16.00 e le 19.00.