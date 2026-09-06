Tamponamento a catena in A10, traffico in tilt. E coda di 12 km tra Feglino e Savona

Tamponamento a catena nel pomeriggio di oggi sulla A10, tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Intorno alle 15 e 45, infatti, si è verificato un incidente che ha coinvolto cinque veicoli.

Nella carambola due le persone rimaste ferite e soccorse per il traporto in ospedale: fortunatamente le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Sul posto hanno operato i militi della Croce Rossa di Varazze, il 118 e vigili del fuoco, oltre a personale di Autostrade.

Pesanti le ripercussioni alla viabilità autostradale, anche per la giornata di rientri domenicali: ad ora sono segnalate code a tratti tra Varazze e il bivio A10/A26 dei Trafori per traffico intenso.

In precedenza si era vertificato un altro sinistro autostradale nella tratta tra Celle Ligure e Varazze.

Sempre sulla A10, forti criticità alla circolazione viaria con una coda di 12 km tra Feglino e Savona, sempre a causa dell’intenso flusso veicolare.

E per la giornata di domani, lunedì 7 settembre, si prevede traffico sostenuto sulla A10 tra Savona e Genova, dalle 7.00 alle 13.00.