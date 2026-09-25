Taglio del nastro per San Matteo, Laigueglia rivive le tradizioni secolari

Laigueglia. Un legame indissolubile con il mare, il territorio e le proprie radici: con il taglio del nastro in piazza Preve Laigueglia ha inaugurato la quarantaquattresima edizione della Fiera delle Tradizioni di San Matteo. Per tre giorni, uno dei borghi più belli d’Italia abbandonerà la veste estiva per trasformarsi in un laboratorio e palcoscenico a cielo aperto dove storia, sapore e maestria manuale s’intrecciano in modo indissolubile.

L’iniziativa ha ottenuto il determinante sostegno della Regione Liguria, classificandosi tra i progetti premiati dal bando regionale dedicato alla valorizzazione delle manifestazioni storiche e identitarie per l’anno 2026.

La geografia dell’evento si articolerà attraverso dodici distinte location incastonate tra le vie e le piazze marinare, pronte ad allestire il meglio dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Passeggiando lungo il centro storico si potranno scoprire i segreti delle antiche lavorazioni manuali, degustare le ricette della tradizione ed esplorare le eccellenze del territorio guidati dalla passione dei produttori e dei maestri artigiani.

Ricchissimo il palinsesto delle attività collaterali pensate per coinvolgere residenti, turisti e famiglie. Accanto agli immancabili stand gastronomici, il programma proporrà coinvolgenti show cooking con chef e custodi delle ricette tradizionali, momenti di intrattenimento per i più piccoli e performance dedicate alle usanze popolari liguri. Il programma dei “Laboratori del Gusto” si è aperto venerdì 25 settembre, alle 11:10, subito dopo l’inaugurazione della Fiera, con “Terra Madre”: i giovani chef dell’Alberghiero Giancardi di Alassio, coordinati dallo chef Stefano Rota del ristorante Vascello Fantasma di Laigueglia, hanno dedicato a Carlo Petrini un piatto ispirato proprio a Terra Madre, nel quarantesimo anno di Slow Food Gli appuntamenti con il gusto proseguono alle 17 con l’Istituto Agrario Aicardi di Albenga e la Scuola Primaria Libero Badarò che presentano “Tributo all’orto”, un percorso dedicato a Terra Madre seguito da una merenda con pane, olio e pomodoro curata dai giovani chef del Giancardi.

Sabato 26 settembre, alle 11 è la volta di “ArtiTurismo”, cooking show sul Tartufo di Seborga e sull’Aglio Nero di Vessalico con Osvaldo Maffone dell’Azienda Agricola Maffone e il tartuficoltore Villiam Casali, progetto promosso da CNA Imperia; alle 17:00 protagonista è la carbunera, piatto della tradizione contadina di Armo, comune delle Antiche Vie del Sale. Domenica 27 settembre, alle 11:00, chiude il programma «La maestà la trippa», con la Confrarìa dla Tripa e dla Rustìa di Villanova Mondovì e l’Unione Montana Mondolè, realtà aderente alle Antiche Vie del Sale, protagoniste della cucina contadina monregalese.

Alle iniziative partecipano le Antiche Vie del Sale, l’antico collegamento tra Liguria e Piemonte, in qualità di partner territoriali del laboratorio, con ricette, rituali e saperi condivisi tra le comunità della costa e dell’entroterra.

La festa culminerà, come da tradizione, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare. Ma la Fiera di San Matteo rappresenta soprattutto un momento di coesione della comunità. Il cuore spirituale della manifestazione toccherà il suo momento più alto nella giornata di domenica 27 settembre. Alle 18 verrà celebrata la Santa Messa Solenne, seguita dalla storica Processione per le vie del borgo. Confraternite, autorità locali e cittadini accompagneranno la statua del Santo Patrono, rinnovando una promessa di devozione e continuità culturale che dura nel tempo.

Tutto il programma dell’evento

VENERDI 25 SETTEMBRE

. ore 11,10 i giovani chef dell’Alberghiero Giancardi di Alassio, coordinati dallo chef Stefano Rota del ristorante Vascello Fantasma di Laigueglia, hanno dedicato a

Carlo Petrini

ore 15.30: La Festa dei 90enni (Centro Ricreativo San Matteo)

ore 17.00 Tributo all’orto

ore 17.30: Inaugurazione sottopasso stazione

ore 21.00: “RELAZIONI: storie sulle relazioni invisibili e fondamentali che consentono la vita, soprattutto quella marina” con il giornalista e scrittore Franco Borgogno (terrazza Giuliano)

SABATO 26 SETTEMBRE

ore 11 ArtiTurismo

ore 17 La Carbunera

ore 18.00: “Gestione e comunicazione delle allerte meteo” (piazza Canosso)

ore 22.00: Spettacolo Pirotecnico Musicale (Molo Centrale)

DOMENICA 27 SETTEMBRE

ore 10.30 e 12.30: Sbanday Street Band (vie del centro storico)

ore 11 La maestà la trippa

ore 18.00: Santa Messa solenne – Coro “Deo Gloria” Istituto Diocesano di Musica Sacra (Chiesa di San Matteo)

ore 19.00: Processione con la statua di san Matteo, accompagnata dal corpo bandistico “Giuseppe Verdi” di Albenga

NELLE TRE GIORNATE DELLA MANIFESTAZIONE

Laboratori del Gusto “buono, pulito e giusto” – percorsi enogastronomici in omaggio al pensiero e all’opera di Carlo Pedrini in collaborazione con l’ass.ne Antiche Vie del Sale (Piazza Preve – Venerdì 25 ore 11.00 e pomeriggio, Sabato 26 ore 11.00 e ore 17.00, Domenica 27 ore 11.00)

Giochi del Cortile (piazza Cavour)

Tecniche di affilatura coltelli (piazza Mazzini)

“Operazione Salva Bosco” – Laboratorio per bambini organizzato dal gruppo Protezione Civile di Laigueglia (piazza Canosso – tutte le mattine dalle 10.30 alle 12.00; venerdi e domenica dalle 17.00 alle 18,30; sabato dalle 15.00 alle 17.00)