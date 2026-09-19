Taglio del nastro questa mattina per Dolcissima Pietra, giunta alla sua ventiduesima edizione: fino a domani, domenica 20 settembre, l’ormai tradizionale appuntamento dedicato all’esposizione di dolci, vini, laboratori ed eccellenze enogastronomiche, affiancato dal suo contenitore culturale Bellissima.

L’edizione 2026 ruoterà attorno al tema guida “Dolce come un gesto d’Amore”, un invito a riscoprire il valore dei gesti semplici, dell’attenzione verso l’altro, della cura del territorio e della tradizione. A fare da filo conduttore al palinsesto culturale sarà invece la rassegna “Dolci Radici – Storie di persone e luoghi che sono diventati protagonisti nel mondo”.

L’evento è iniziato con la premiazione delle attività commerciali storiche di Pietra Ligure, attivve da oltre 40 anni.

Il palcoscenico di piazza San Nicolò ospiterà per tutto il fine settimana i Meeting della dolcezza, con un ricchissimo calendario di appuntamenti:

Show Cooking e Tradizioni: gli Chef Francesco Impieri (Presidente Ass. Cuochi Savona) e Alessandro Dentone (Presidente Unione Regionale Cuochi Liguri) proporranno show cooking dedicati alle “Dolci Tradizioni” e al tema 2026 (sabato e domenica alle 10.30 e alle 16.30).

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Taglio del nastro per Dolcissima Pietra

Inoltre, saranno presenti gli chef Gregorio Meligrana, esponente della Federazione Italiana Cuochi (FIC), attivo nel savonese e in Liguria. Ha ricoperto incarichi associativi (come presidente della sezione dell’Unione Cuochi) ed è stato riconosciuto nell’Albo d’Oro della FIC nella categoria Decani per la sua pluriennale carriera nel settore della ristorazione e Benedetto Sottile uno chef italiano noto per la sua cucina legata alla tradizione siciliana e mediterranea, spesso reinterpretata con tecniche moderne e grande attenzione alla qualità della materia prima. Che prepareranno: Crepes Suzette al grand marnier, con salsa al fondente e Bavarese al chinotto Savonese,croccante al papavero,crema ai cachi e rhum.

“Dolcissima Pietra, giunto quest’anno alla sua 22sima edizione, è tra gli appuntamenti più attesi di fine estate nel savonese – dice l’assessore al Bilancio, Risorse finanziarie e Personale regionale Claudia Morich – perché racconta al mondo con autenticità, accuratezza e grande originalità i sapori locali e delle altre realtà territoriali custodendo con orgoglio le tradizioni dolciarie, i prodotti artigianali, le specialità certificate e, al contempo, sperimentando, aprendosi sempre a nuove collaborazioni e grandi ospiti”.

“Un appuntamento baricentrico per la crescita del savonese e delle diverse realtà produttive che va di pari passo con il filone culturale, a partire dalla storia delle persone che si sono distinte alle arti visive, per arrivare al cuore dei pietresi e dei turisti parlando a pubblici sempre più ampi e diversificati. La forza di questa manifestazione, che non solo si consolida ma cresce rimanendo fedele ai suoi obiettivi originari, si deve all’impegno congiunto del Comune con Cristina Bolla e Luciano Costa insieme agli Enti, alle Associazioni, ai tantissimi espositori, relatori e collaboratori, sempre nel segno di sapienti arti e preparazioni che sono frutto del tempo e che ci accomunano”.

Degustazioni guidate: Ampio spazio ai prodotti del territorio e alle eccellenze italiane, dalle degustazioni di vini tra Langhe, Roero e Monferrato (Az. Agr. Aldo Massano), al gelato artigianale (Peccati di Gola Tarocco di Pietra Ligure), fino alle birre artigianali del Birrificio 44 di Albenga, le preparazioni a base di miele ed Enertam (Az. Agr. Mortara Giuseppe), i “Basin’d Vila” (Dolci e Cioccolato Mainero), i cocktails analcolici e alcolici con sciroppo M’Agrado a cura di Ottavia Castellaro e le specialità tradizionali come la torta di nocciole e il Tartufino di Cosseria De.Co (Dolci Manie). E ancora preparazione dei “Sassòli da Pria”, il dolce tipico di Pietra Ligure, guidati dallo Chef Giuseppe Auricchio dell’Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola.

Laboratori creativi e sul benessere: Incontri sulla nutrizione e longevità (Microbiota, l’Alleato Invisibile della Longevità) e laboratori di decorazione di biscotti in pasta di zucchero (“Mani in pasta”).

“BELLISSIMA”: CULTURA, CINEMA E GRANDE SPETTACOLO

Il contenitore culturale Bellissima animerà diverse location cittadine con eventi ad ingresso gratuito.

Musica e Spettacoli dal Vivo

– Concerto all’Alba “Dolce Risveglio” (Domenica 20 settembre, ore 7:00 – Molo Marinai d’Italia): un suggestivo concerto pianistico fronte mare a cura della pianista Paola Arras, direttrice e docente della Scuola Pianistica Ateneum, che interpreterà celebri brani d’amore da Einaudi ad Allevi, passando per Morricone, Aznavour, Yiruma, Newman e Gershwin.

– Spettacolo teatrale “Come Rocky Balboa – Una storia vera” (Sabato 19 settembre, ore 21.00 – Piazza Vittorio Emanuele II): Duccio Forzano, uno dei più affermati registi della televisione italiana (Festival di Sanremo, Eurovision 2022, Che Tempo Che Fa), racconterà con ironia e passione la sua storia di resilienza e riscatto tra parole, immagini e filmati.

– Musical “Il Viaggio di Francesco” (Sabato 19 settembre, ore 21:00 – Piazza Padre Cristoforo Boccardo): spettacolo diretto da Pino Quartullo, tratto dal romanzo “La Sapienza di un povero” di Éloi Leclerc e dalle Fonti Francescane.

Cinema e Documentari (Piazza Vittorio Emanuele II) Alta Via – Storie di cielo, terra e mare, progetto nato per la sensibilizzazione alla conoscenza di un territorio a cura dell’Associazione Culturale ILM (Sabato 19 settembre, ore 15.30), “Umberto Bindi. La musica (non) è finita” (Sabato 19 settembre, ore 18.00): Proiezione del documentario dedicato al grande cantautore della scuola genovese, condotto da Silvia Salemi e prodotto in collaborazione con Rai Documentari. Interverranno Roberto Lo Crasto (Genova Liguria Film Commission) e l’autrice e coordinatrice di produzione Veronica D’Agostino.

“Fuori Onda 1916-2016” (Domenica 20 settembre, ore 15.30): docufilm sui cento anni di storia dei Cantieri Navali di Pietra Ligure, introdotto da Massimo Ciricillo e Nicoletta Polledro.

“Senza Fine – Quella soffitta sul mare” (Domenica 20 settembre, ore 17.00): omaggio a Gino Paoli diretto da Francesco Eramo Puoti, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni, Tullio Solenghi, Pino Strabioli ed Eleonora Puglia.

Cortometraggio “Come un chicco di melograno” (Domenica 20 settembre, ore 11. 00): scritto e diretto da Romina Camillo a cura del Gruppo ADP Basilica di San Nicolò e con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

Premi, Mostre ed Eventi Collaterali

– Premio “Valore nel Tempo 40”: cerimonia di premiazione e riconoscimento alle attività storiche di Pietra Ligure, seguita dalla presentazione e degustazione de “I Sassòli da Pria”.

– Mostra Fotografica “Parti di Donna – Non recidere i fiori”: a cura di Claudia Oliva e Ilaria Scaliti, incentrata sul tema della rinascita e della forza femminile.

– Mostra Diffusa “Amore e Arte”: le vetrine dei negozi di Pietra Ligure accoglieranno quadri in velluto colorati dall’artista Massimo Garra (Color Life), ispirati a Vincent Van Gogh e Gustav Klimt.

– Packaging Corner: dimostrazioni sull’arte del confezionamento curati da Silvana Spitale.

(Il programma dell’evento è consultabile su www.dolcissimapietra.com)