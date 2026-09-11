Suona la campanella in anticipo per l’istituto comprensivo di Pietra: porte aperte per i nuovi studenti delle medie

Pietra Ligure. Nella mattinata di ieri (10 settembre) si sono aperti i cancelli delle due scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure per accogliere gli alunni e le alunne che da lunedì inizieranno a frequentare le classi prime.

Si è così rinnovata quella che ormai è divenuta un tradizione per l’Istituto, un’occasione speciale per rompere il ghiaccio e trasformare l’emozione dell’esordio in un momento sereno e rassicurante.

Nel plesso “N. Martini” di Pietra Ligure e nel plesso “C. Sbarbaro” di Borgio Verezzi, i ragazzi sono stati protagonisti di varie attività e laboratori guidati con entusiasmo dai loro professori.

La gioia e l’impegno dei docenti nell’offrire questo spazio di incontro hanno permesso ai nuovi studenti di muoversi negli spazi scolastici con familiarità, superando con un sorriso i piccoli timori e le incertezze tipiche degli inizi. L’attenzione alla formazione continua anche nei prossimi giorni, partirà infatti domani il corso “Matematicando”, una risorsa dedicata a rinforzare e consolidare le competenze in matematica per un gruppo di alunni delle classi seconde e terze.

L’Istituto si appresta così a iniziare il nuovo anno con energia e la consapevolezza del valore educativo dell’accoglienza e dell’imparare facendo, un approccio pratico ed esperienziale che prenderà vita attraverso i tanti laboratori attivati nel corso dell’anno ispirandosi alle parole di Danilo Dolci ”C’è pure chi educa, sognando gli altri come ora sono: ciascuno cresce solo se sognato”.